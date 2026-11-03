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Danas oblačno i hladno, povremeno sa kišom, na visokim planinama sa snegom, a više padavina očekuje se u centralnim, jugozapadnim i jugoistočnim predelima. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni, na istoku, jugu i jugoistoku umeren i jak. Temperatura bez većeg kolebanja u toku dana, najniža od 5 do 9 °C, a najviša od 7 do 11 °C.

Glavni udar padavina očekuje se u predelima južno od Save i Dunava, gde je upaljen i meteoalarm, dok se tek krajem sedmice može računati na prolazno smirivanje atmosfere, ali uz hladna jutra i lokalni mraz.

Za sam početak ovog talasa predviđene su i najveće količine vode, pa je izdato upozorenje na više od 20 litara padavina po kvadratnom metru za 12 sati, uz verovatnoću ostvarenja od 85 procenata.

Istovremeno, šanse da se na planinskim vrhovima formira manji snežni sloj iznose 70 odsto.

Sredina sedmice pod oblacima, u četvrtak razvedravanje

U sredu se zadržava sličan temperaturni obrazac, sa minimalnih 4 do 8 i maksimalnih 8 do 11 stepeni.

Vreme ostaje pretežno oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom u nižim krajevima i slabim snegom na planinama, dok će severozapadni vetar na istoku zemlje povremeno imati jake udare.

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Foto: Shutterstock

Četvrtak donosi promenu u vidu postepenog prestanka kiše, a prema kraju dana i vidnijeg smanjenja oblačnosti. Severozapadni vetar slabi na umeren, dok će termometri zabeležiti hladnije jutro sa rasponom od 0 do 6 stepeni, uz najvišu dnevnu temperaturu između 8 i 12 stepeni.

Prognoza za vikend

Kraj radne sedmice i dani vikenda protiču u znaku stabilizacije vremena.

Petak, subota i nedelja biće umereno oblačni uz duže sunčane intervale, mada će jutra biti osetno hladna, ponegde i sa slabim prizemnim mrazem.

Dnevne temperature biće u manjem porastu, pružajući kratkotrajan predah pre novog ciklusa. Već krajem posmatranog perioda, tačnije 9. i 10. novembra, stiže novo naoblačenje koje će u čitavu zemlju ponovo vratiti padavine.

Kurir.rs/ RHMZ

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