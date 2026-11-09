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Nije dovoljno samo otići u crkvu i zapaliti sveću, vera podrazumeva i rad na sebi, pokajanje i redovno pričešćivanje.

Upravo na to podseća sveštenik Bojan Krstanović, prenoseći pouke Svetog Nila o tome koliko često vernici treba da pristupaju svetom pričešću.

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- Čitam odlomak iz tipika Svetog Nila koji je skoro potpuno isti kao tipik Svetog Save. On za sveto pričešće govori otprilike ovako: Treba da se pričešćujemo jednom nedeljno ukoliko smo sebe očistili od nečistih pomisli, saglašavanja sa njima, gneva, roptanja, uvreda, ogovaranja, laži, smeha nesuzdržanog, zlopamćenja, jarosti, nečistih reči, svega tome sličnog - podseća otac Bojan.

pričešće
pričešće Foto: Amir Makar / AFP / Profimedia

Kako dalje navodi, za one koji upadaju u ove grehove, Sveti Nil kaže da pohitaju što pre da se izbave od toga pokajanjem i ispovedanjem greha i da se pričešćuju dva puta mesečno.

- Znači, Pričešće u svakom slučaju. Dalje govori da nije pohvalno da neko sam sebe sprečava da se pričesti. Za takve kaže da će biti osuđeni kao oni koji sprovode svoju volju. I da skoro svaka rečenica je prožeta s tim da sve mora da se radi uz blagoslov igumana (čitaj,parohijskog sveštenika) - dodao je sveštenik.

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