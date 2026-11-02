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Mediji kompanije Mondo INC nastavljaju da potvrđuju svoju snagu na srpskom tržištu, i to sa više od 173 hiljada korisnika više od drugoplasirane, odnosno preko 267 hiljada više od trećeplasirane medijske grupacije, pokazuju podaci iz oktobra meseca zvaničnog merenja čitanosti portala u Srbiji, koje sprovodi kompanija Gemius.

Mondo INC je na ubedljivom prvom mestu po broju jedinstvenih korisnika, a svoju lidersku poziciju po broju jedinstvenih korisnika (Real Users) kompanija Mondo INC drži neprekidno od avgusta 2021. godine, što znači da smo već 63 meseca najposećenija digitalna medijska grupacija u Srbiji. Istovremeno, tokom oktobra meseca korisnici su na Mondo INC portalima proveli više od 2.19 miliona sati, odnosno neverovatnih 250 godina, potvrđujući snagu sadržaja koji svakodnevno privlače i zadržavaju najveću digitalnu publiku u Srbiji.

Liderske pozicije brendova MONDO INC Najposećeniji smo sa najangažovanijom i najlojalnijom publikom, a naš medijski portfolio pokriva 70% internet korisnika u Srbiji, koji na našim portalima u proseku provode više od 39 minuta mesečno. Mondo INC nastavlja da potvrđuje svoju snagu na domaćem digitalnom tržištu, ostvarujući vodeće rezultate u najvažnijim sadržajnim segmentima. Najnoviji Gemius podaci pokazuju da naši brendovi ostvaruju bolje rezultate od konkurencije u kategorijama News, Sport, Biznis i Žena/Lifestyle, dok pojedinačni portali nastavljaju da postavljaju standarde u svojim oblastima.

Posebno se izdvajaju News i Žena/Lifestyle segmenti, u kojima Mondo INC ostvaruje značajnu prednost u odnosu na konkurenciju – više od 421 hiljadu korisnika u News segmentu i više od 498 hiljada korisnika u Žena/Lifestyle segmentu. Istovremeno, lidersku poziciju potvrđujemo i u Sportu i Biznis segmentu dodatno učvršćujući poziciju najjače digitalne medijske grupacije u najvažnijim sadržajnim vertikalama. Snagu Mondo INC portfolija predvode brendovi koji i tokom oktobra potvrđuju liderske pozicije u najvažnijim sadržajnim kategorijama. Kurir ostaje neprikosnoveni lider kada je reč o informativnim sadržajima, dok publika zainteresovana za društvene teme provodi najviše vremena na stranama Kurir Društva. Mondo INC u tehnološkoj kategoriji zauzima prve dve pozicije zahvaljujući portalima Kurir TechVision i Mondo Smartlife, dok istovremeno, Kurir Zdravlje nastavlja da učvršćuje poziciju vodećeg zdravstvenog portala u Srbiji.

* Mondo INC Žena/Lifestyle (Stil, Lepa i Srećna, Sensa, Stvar ukusa, Yumama, Glossy, Elle), Ringier Žena/Lifestyle (Blic žena, Ana.rs), Mondo INC Estrada/Zabava (Kurir Stars, Mondo Zabava, Espreso Showbiz, Ringier Estrada/Zabava (Blic Zabava, PulsOnline), Mondo INC Biznis (Kurir Biznis, Smartlife), Ringier Biznis (Blic Biznis), Mondo INC Sport (Kurir Sport, Mondo Sport, Espreso Sport), Ringier Sport (Sportal)







KURIR DRUŠTVO: Prvi izbor za najvažnije društvene teme



Kada je reč o društvenim temama, Kurir Društvo je tokom oktobra ostvario bolje rezultate od Blic Društva kada su u pitanju vreme zadržavanja i otvorene strane, potvrđujući lidersku poziciju u ovoj kategoriji. Tokom oktobra korisnici su proveli više vremena na stranicama Kurir Društva nego na stranicama Blic Društva, ostvarivši čak 11 hiljada sati više ukupno provedenog vremena na Kurir Društvo stranicama u odnosu na drugoplasiranog. Posebno se izdvaja broj otvorenih strana – publika je na sadržajima Kurir Društva otvorila čak 2.88 miliona stranica, odnosno 52 hiljade stranica više nego na Blic Društvu.

1/2 Vidi galeriju KURIR DRUŠTVO: Prvi izbor za najvažnije društvene teme Foto: Mondo INC

KURIR TECH: Broj 1 destinacija za sve informacije o tehnologiji u Srbiji Prema podacima „Gemiusa“ iz oktobra Kurir Tech se ističe kao vodeći izvor za sve koji žele da se informišu o najnovijim dešavanjima u svetu tehnologije. Ova sekcija pruža sveobuhvatne informacije o velikim tehnološkim kompanijama, društvenim mrežama, najnovijim softverskim i hardverskim rešenjima, gejmingu, veštačkoj inteligenciji i kriptovalutama. Kurir Tech takođe nudi savete o bezbednosti na internetu, detaljne recenzije proizvoda, kao i informacije o smart uređajima, električnim automobilima i upotrebi AI u svakodnevnom životu. Portal je posvećen pružanju korisnih "how to" saveta i analizi uticaja tehnologije na društvo i psihologiju korisnika. U poređenju s konkurencijom, Kurir Tech na mesečnom nivou ima 43 hiljade korisnika više. Kurir Tech korisnici provedu čak 81% više vremena na tech stranama od korisnika Telegraf Hi-Techa i otvore 78% više strana, što govori u prilog kvalitetu sadržaja portala Kurir Tech.

1/4 Vidi galeriju KURIR TECH: Broj 1 destinacija za sve informacije o tehnologiji u Srbiji Foto: Mondo INC

KURIR ZDRAVLJE: Prvi izbor za informacije o zdravlju u Srbiji Podaci Gemiusa iz oktobra pokazuju da je Kurir Zdravlje prvi izbor za sve one koji traže najnovije informacije o zdravlju, ishrani, vežbanju i mentalnom zdravlju u Srbiji. U oktobru je preko 299 hiljada jedinstvenih korisnika posetilo Kurir Zdravlje, što je 80 hiljada korisnika više od drugopasirane Telegraf Eklinike. Ovaj portal je prepoznat kao ključna destinacija za sve koji žele kvalitetne savete i stručne članke o aktuelnim temama iz zdravstva. U poređenju sa konkurencijom, Kurir Zdravlje beleži 20% više poseta od drugoplasirane Telegraf E-klinike, kao i 3 hiljade sati više ukupno provedenog vremena, što dodatno potvrđuje njegovu relevantnost i kvalitet sadržaja. Sa sadržajem osmišljenim da zadovolji potrebe kako stručnjaka, tako i onih koji teže unapređenju svog zdravlja, Kurir Zdravlje je vaš pouzdani izvor informacija o svim aspektima očuvanja zdravlja.

1/4 Vidi galeriju KURIR ZDRAVLJE: Prvi izbor za informacije o zdravlju u Srbiji Foto: Mondo INC





KURIR STIL: Prvi izbor žena u Srbiji



Kada je reč o ženskim portalima, Gemiusovi podaci pokazuju da je Kurir Stil pozicioniran kao vodeći sajt u Srbiji. U oktobru je čak 1.51 miliona jedinstvenih korisnika posetilo Stil, što je 117 hiljada korisnika više od drugopasirane Blic Žene. Prednost potvrđuju i podaci o broju otvorenih stranica, gde Kurir Stil beleži čak 97 hiljada više otvorenih stranica u odnosu na Blic Ženu. U prilog tome govori i činjenica da korisnici provode čak 54% više vremena na stranicama Kurir Stila nego na drugoplasiranom ženskom sajtu.

1/3 Vidi galeriju KURIR STIL: Prvi izbor žena u Srbiji Foto: Mondo INC

MONDO U TOP 3 NAJPOSEĆENIJA PORTALA U SRBIJI Portal Mondo nastavlja da potvrđuje svoju snagu na domaćem digitalnom tržištu i uoktobru beleži 2.46 miliona jedinstvenih korisnika, što ga pozicionira na treće mesto na Gemius listi, odmah iza Blica i Kurira. Istovremeno, Mondo beleži bolje rezultate od direktnih konkurenata N1, Nove i Danasa po broju jedinstvenih korisnika, dodatno učvršćujući svoju poziciju među najposećenijim portalima u Srbiji. Kurir i Mondo dodatno učvršćuju dominaciju Mondo INC grupacije, zauzimajući mesta među top tri najposećenijih sajtova prema podacima zvaničnog merenja čitanosti portala u Srbiji, koje sprovodi kompanija „Gemius“. Ovi rezultati još jednom potvrđuju vodeću poziciju kompanije Mondo INC na tržištu.

1/2 Vidi galeriju MONDO U TOP 3 NAJPOSEĆENIJA PORTALA U SRBIJI Foto: Mondo INC

HVALA NA POVERENJU!

Pored Kurira, Monda i Espresa, u rezultatima medijske kompanije Mondo INC učestvuju i naši specijalizovani brendovi: Smartlife, Lepa & Srećna, Stvar ukusa, Sensa, Yumama, Glossy, Stil, Elle Srbija i drugi. Rezultati ostvareni tokom oktobra još jednom potvrđuju snagu Mondo INC portfolija, koji kroz široku mrežu informativnih, lifestyle, tehnoloških i specijalizovanih brendova svakodnevno okuplja milione korisnika širom Srbije. Zahvaljujemo se svim našim čitaocima i gledaocima, kao i zaposlenima, klijentima i partnerima koji svojim poverenjem, podrškom i zajedničkim radom doprinose ovim rezultatima i daljem rastu naših medijskih brendova. *Istraživanje gemiusAudience prati posećenost srpskih veb-stranica. U istraživanju učestvuje više od 100 domaćih internet sajtova, zbog čega je gemiusAudience postao standard u internet istraživanju i merenju, prihvaćen od strane relevantnih medijskih agencija, internet medija i oglašivača u državama istočne i srednje Evrope. Podaci ovog, za sada jedinog zvaničnog istraživanja posećenosti srpskih veb-stranica, javno su dostupni na adresihttps://e-public.gemius.com/rs.