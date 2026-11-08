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Međutim, daleko veći rizik predstavlja vožnja sa neadekvatnim gumama na niskim temperaturama, kada automobil postaje znatno teži za kontrolisanje, a zaustavni put višestruko duži.

Gostujući u jutarnjem programu, automobilski stručnjak Đorđe Šljukićosvrnuo se na ponašanje materijala pri hladnom vremenu i objasnio u čemu leži ključna razlika između pneumatika, naglašavajući da fokus vozača često ide u pogrešnom smeru.

- Gume ne menjamo da bismo izbegli kazne, već pre svega zbog bezbednosti, da bi zaustavni put bio odgovarajući i da bismo po snegu i ledu uopšte mogli da pokrenemo vozilo. Glavna razlika između letnje i zimske gume zapravo nije u šari, već u samoj smesi. Zimska guma ima mekši sastav koji zadržava elastičnost, dok se letnja na niskim temperaturama stvrdne i potpuno gubi svoja svojstva. Zato je, čim temperatura padne ispod 10 stepeni, zimska guma neuporedivo bolje i bezbednije rešenje, a alternativa mogu biti i all season pneumatici.

Đorđe Šljukić, automehaničar Foto: Kurir Televizija

Prednosti i mane univerzalnih guma

Pored znatno veće stabilnosti pri kočenju, postavlja se pitanje u kojoj meri pravilna obuća za automobil smanjuje verovatnoću od udesa, ali i da li su takozvane gume za sve sezone dovoljno dobro rešenje za naše uslove. Šljukić je detaljno analizirao bezbednosne aspekte i pojasnio kojim vozačima univerzalni pneumatici zaista mogu završiti posao, a ko nikako ne bi trebalo da eksperimentiše.

- Pravilnim izborom pneumatika drastično smanjujemo rizik na putu. Po snegu i ledu zaustavni put sa zimskim gumama je neuporedivo kraći nego sa letnjim, i to je glavni razlog zašto sezonske gume uopšte postoje. Treća opcija su all season pneumatici - oni su solidni i leti i zimi, ali nisu idealni ni za jedno godišnje doba.

Lično ih preporučujem vozačima koji voze uglavnom po gradu, ne idu zimi na planinu niti leti na duga putovanja po ekstremnim vrućinama. Za gradske uslove to je sasvim korektno i isplativije rešenje, jer nema troškova dvostruke montaže tokom godine. Ipak, za sve koji redovno putuju u svim sezonama, jedini pravi izbor su dva zasebna seta, jedan letnji i jedan zimski.

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