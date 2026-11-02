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Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i kraja turističke sezone, vidikovac Kablar Skajvok biće privremeno zatvoren.

Ulaz za posetioce je onemogućen od 31. oktobra 2026. godine, saopštili su iz Turističke organizacije Čačak, koja upravlja ovim objektom.

Dalje u saopštenju se navodi da će o datumu ponovnog otvaranja i nastavku poseta javnost biti blagovremeno obaveštena.

Podsećamo, stakleni vidikovac na Kablaru je otvoren krajem jula ove godine i u prvih 20 dana rada atrakciju je posetilo 20.000 turista.

Foto: Kurir.rs/D. Č.

Prvih deset dana rada ulaz na vidikovac je bio besplatan, a do kraja avgusta evidentiran je prihod od sedam miliona dinara za 20 dana rada.

Iz TOČ se zahvaljuju posetiocima na velikom interesovanju i izuzetnoj poseti tokom proteklog perioda.