Turisti više ne mogu na vidikovac na Kablaru: Evo zbog čega se zatvara, oglasili se iz Turističke organizacije Čačak
- Vidikovac Kablar Skajvok privremeno je zatvoren od 31. oktobra 2026. zbog nepovoljnih vremenskih uslova i kraja turističke sezone
- Turistička organizacija Čačak najavila je da će javnost blagovremeno obavestiti o datumu ponovnog otvaranja i nastavku poseta
Zbog nepovoljnih vremenskih uslova i kraja turističke sezone, vidikovac Kablar Skajvok biće privremeno zatvoren.
Ulaz za posetioce je onemogućen od 31. oktobra 2026. godine, saopštili su iz Turističke organizacije Čačak, koja upravlja ovim objektom.
Dalje u saopštenju se navodi da će o datumu ponovnog otvaranja i nastavku poseta javnost biti blagovremeno obaveštena.
Podsećamo, stakleni vidikovac na Kablaru je otvoren krajem jula ove godine i u prvih 20 dana rada atrakciju je posetilo 20.000 turista.
Prvih deset dana rada ulaz na vidikovac je bio besplatan, a do kraja avgusta evidentiran je prihod od sedam miliona dinara za 20 dana rada.
Iz TOČ se zahvaljuju posetiocima na velikom interesovanju i izuzetnoj poseti tokom proteklog perioda.
- Radujemo se vašem ponovnom dolasku sa povratkom lepšeg vremena - poručuju iz TOČ.