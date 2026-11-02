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Osnovno javno tužilaštvo u Novom Pazaru saopštilo je da za smrt novorođenčeta u ovom gradu saznalo sa društvenih mreža. Tužilaštvo je naložilo policiji da razgovara sa lekarima koji su, kako se navodi, potvrdili smrt bebe.

Novorođena beba preminula je 30. oktobra na Odeljenju ginekologije i akušerstva Opšte bolnice u Novom Pazaru, u 40. nedelji gestacije, saopštila je Opšta bolnica Novi Pazar ranije danas.

Opšta bolnica Novi Pazar Foto: screenshot pink tv

Osnovno tužilaštvo u Novom Pazaru u odgovoru portalu N1 navodi da je za smrt bebe saznalo preko društvenih mreža. Kako se navodi u odgovoru koje je dostavilo tužilaštvo, smrt bebe su lekari potvrdili tužiocu dva dana nakon njene smrti.

"Dežurni javni tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Novom Pazaru je 1. novembra 2026. godine, nakon upoznavanja sa objavama na društvenim mrežama da je preminula beba u bolnici u Novom Pazaru 30.10.2026. godine, kontaktirao dežurnu službu PU u Novom Pazaru da se obavi razgovor sa lekarima u Opštoj bolnici Novi Pazar koji su potvrdili da je na Odeljenju ginekologije preminula beba", navodi se u odgovoru tužilaštva.

Tužilaštvo dalje odgovara za N1 da je specijalista sudske medicine u ovoj bolnici uradio obdukciju 31. oktobra.

Dežurni javni tužilac je naložio i, kako je navedeno, da se uzmu izjave od svih lekara koji su pružali medicinsku pomoć majci preminule bebe, kao i od načelnika ginekologije OB Novi Pazar, da se uzmu izjave od roditelja preminule bebe, da se izuzme kompletna relevantna medicinska dokumentacija i izveštaj obdukcije i da se navedeno dostavi Osnovnom javnom tužilaštvu u Novom Pazaru, nakon čega će predmet biti formiran i preduzeće se dalje radnje u cilju utvrđivanja činjeničnog stanja.

Zasad nema zvaničnih informacija kako je došlo do smrti bebe ni u kom je stanju majka bebe.

Povodom smrti novorođenčeta, Opšta bolnica u Novom Pazaru je izdala saopštenje u kome je navela koje korake planira da preuzme u ovom slučaju.

Naveli su da je 2. novembra održan vanredni prošireni kolegijum svih načelnika službi i odeljenja i "i usaglašeni hitni koraci u cilju rasvetljavanja svih okolnosti ovog događaja".

Formirana je, kako se navodi, posebna Komisija za vanredni unutrašnji stručni nadzor, koja već intenzivno radi na predmetu. Komisija će, kako je rečeno, detaljno pregledati kompletnu medicinsku dokumentaciju i sačiniti zvaničan izveštaj već tokom sutrašnjeg dana.

Takođe, urađena je obdukcija, a konačni obdukcioni nalaz biće kompletiran, dodaje bolnica, nakon završetka patohistološke analize uzetih uzoraka tkiva u narednih par nedelja.

Dosad su uzete su pisane izjave svih postupajućih lekara ginekologa, kao i kompletnog medicinskog osoblja koje je učestvovalo u prijemu porodilje i procesu porođaja, saopštila je bolnica.

Opšta bolnica Novi Pazar navodi i da je o svim događajima obaveštena Zdravstvena inspekcija Ministarstva zdravlja, čiji se dolazak i spoljni stručni nadzor očekuju u, kako je ukazano, najkraćem roku.