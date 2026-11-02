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Za predstojeću zimsku 2026/27. sezonu održavanja državnih puteva preduzeće Putevi Srbije obezbedilo je 850 putarskih vozila i kamiona, 343 mašine i 1.338 komada opreme, kao i 95.000 tona soli sa rezervama, rečeno je danas u Beogradu na predstavljanju Plana zimske službe za 2026/2027. godinu. Obezbeđeno je i 100.000 tona kamene rizle i 1.000 tona hladne asfaltne mase za sanaciju udarnih rupa.

Za zimsko održavanje puteva biće angažovano 2.412 radnika po smeni, među kojima je 1.037 putarskih radnika, 183 tehničara, 343 mašinista i 849 vozača. Od mašina su obezbeđeni utovarivači, grejderi, buldožeri, specijalna vozila sa frezom i auto-dizalice, dok opremu čine raonici, vučeni i rotacioni posipači. Za održavanje puteva angažovana su 22 preduzeća za puteve i dva uslužna preduzeća.

Putevi se održavaju iz 175 putnih baza i punktova za održavanje puteva, uz 24 časa neprekidno prisustvo mehanizacije u putnim bazama na autoputevima i ostalim državnim putevima.

Mreža državnih puteva za održavanje za ovu sezonu je 15.181,797 kilometara - 6.389,101 kilometara puteva prvog prioriteta, 4.368,206 kilometara puteva drugog prioriteta i 4.424,490 kilometara puteva trećeg prioriteta.

Stepeni pripravnosti su: kućna pripravnost, nulti stepen, a zatim prvi, drugi, treći i četvrti stepen. Kada na snagu stupi četvrti stepen, tada se angažuje 100 odsto predviđene mehanizacije u punktu.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Vozačima i pešacima upućen apel

Kako je rečeno na prezentaciji, posebni aspekti u zimskih uslovima su most Gazela na motoputu, prevoj Bubanj Potok, uspon Rušanj i Rudnik na Ibarskom putu i drugo. Takođe, naglašeno je i da je internet prezentacija "Puteva Srbije" najbrži i najvalidniji izvor informacija o stanju na putnoj mreži, jer se sve izmene unose u realnom vremenu.

Izvršni direktor za održavanje državnih puteva prvog i drugog reda u JP "Putevi Srbije" Zoran Stojisavljević kazao je da je osnovni zadatak preduzeća da odgovori na situacije koje mogu da se dogode tokom zimske sezone i da obezbedi bezbedno i nesmetano odvijanje saobraćaja.

Pomoćnik načelnik Uprave saobraćajne policije pukovnik Vladan Nikolić kazao je da će MUP i ove godine biti prisutan kako u cilju operativne kontrole, tako i u cilju obezbeđivanja protočnosti, sa posebnim naglaskom na kontrolu zimske opreme, tehničke ispravnosti vozila, brzine kretanja i prilagođenosti posebnim uslovima koji se javljaju tokom ovog perioda.

- Još jednom koristimo priliku da posebno obratimo pažnju, da apelujemo na bezbednost pešaka, da pozovemo vozače da obrate posebnu pažnju, naročito u zonama pešačkih prelaza. Pešacima, da računaju na duži zaustavni put vozača i da koriste svetlu i reflektujuću opremu - kazao je on.

MUP i RHMZ upozoravaju vozače na poledicu i otežane uslove na putevima

Predstavnik MUP-a Milorad Spasojević izjavio je da vatrogasno-spasilačke jedinice raspolažu sa 3.873 vatrogasca i spasioca, raspoređena u 163 operativne jedinice, kao i sa oko 356 vatrogasnih vozila i šest motornih sanki.

Savetnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Milan Ilić apelovao je na vozače da koriste zimsku opremu, poštuju ograničenja brzine i prilagode vožnju uslovima na putu.

Meteorolog Slobodan Sovilj iz RHMZ-a rekao je da se očekuje toplija i vlažnija zima, ali da su i dalje mogući kratkotrajni prodori hladnog vazduha, obilne snežne padavine, jak mraz i poledica.

Aleksandar Radović iz Automoto saveza Srbije (AMSS) istakao je da je operativni centar AMSS dostupan građanima 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji i podsetio da vozači pomoć na putu mogu zatražiti pozivom na broj 1987.