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Iznad južnih delova Italije formirao se snažan ciklon koji će se u naredna 24 sata premešti ka Grčkoj, a njegov periferni sistem zahvatiće i naš region. Već tokom utorka očekuje se jače naoblačenje sa padavinama koje će zahvatiti celu našu zemlju, u nižim predelima padaće kiša, dok će planine zabeleti sneg.

Potencijalno se ocekuju obilne padavine, naročito u jugozapadnim, centralnim i istočnim krajevima, gde se lokalno očekuje i preko 30 litara kiše po kvadratnom metru.

Dnevna temperatura biće bez većeg kolebanja i uglavnom će se kretati između 6 i 10 stepeni Celzijusa. Tično jesenje i kišovite prilike prognoziraju se i za naš glavni grad.

Smirivanje situacije i postepeno slabljenje padavina na snazi je od srede, dok se stabilizacija vremena očekuje počev od četvrtka. Ipak, jutra će postati znatno hladnija uz pojavu slabog mraza, dok će tokom dana uslediti blagi porast temperature.

Nova, prolazna kiša mogla bi da usledi oko 10. novembra.