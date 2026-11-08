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Rashladna tečnost, poznata kao antifriz, u motoru ima više zadataka nego što se često misli. Kako ističe američki automehaničar i jutjuber Skot Klimer, korišćenje obične vode umesto antifriza može ozbiljno da ugrozi motor, posebno u hladnijim mesecima.

Razlog je jednostavan. Voda se smrzava na nula stepeni, a ključa na 100 stepeni, a antifriz snižava tačku smrzavanja i podiže tačku ključanja tečnosti. Tako štiti motor i tokom vožnje i kada je vozilo ugašeno.

Zašto voda nije dovoljna

Voda je, kako se navodi, efikasan provodnik toplote. Njen veliki nedostatak je upravo to što se smrzava na niskim temperaturama, a ključa na visokim. Antifriz je dizajniran da to spreči i da motor drži sigurnim u svim vremenskim uslovima.

Kilmer, koji ima preko 6,4 miliona pretplatnika na Jutjubu, naglašava i drugi problem: kavitaciju.

- Postoji razlog zašto sistem za hlađenje treba biti napunjen do pola antifrizom, a do pola vodom - objašnjava on.

Antifriz, kaže, sprečava smrzavanje zimi i štiti motor od kavitacije, pojave koja može da potpuno uništi motor.

Foto: Andrzej Rostek / Alamy / Profimedia

Kavitacija nastaje kada se u tečnosti formiraju mehurići vazduha, što može da ošteti metalne delove motora. Antifriz sadrži aditive koji sprečavaju tu pojavu, a obična voda ih nema. Zato vožnja s čistom vodom može dugoročno da izazove nepopravljivu štetu.

Priča o Tojoti s prethodnim vlasnikom

Kao poučan primer Kilmer navodi slučaj vlasnika Tojote. Prethodni vlasnik je u sistem hlađenja samo sipao vodu, a novi vlasnik za to nije znao. Rezultat je bio potpuni kvar motora, prenosi N1info.ba.

Ovakva priča pokazuje zašto je važno znati šta se nalazi u sistemu hlađenja, posebno kod polovnog automobila. Kilmerova poruka je kratka:

- Zato vas molim, nikada ne vozite automobil koji ima samo vodu u sistemu za hlađenje.

Ni voda iz slavine nije rešenje

Slično upozorenje dolazi i s web stranice za poređenje cena popravki automobila BookMyGarage. Stručnjaci tamo naglašavaju da vozači treba da redovno proveravaju sastav rashladne tečnosti.

Procenat antifriza u motoru možete proveriti i sami Foto: Andriy Popov, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Voda iz slavine, kako upozoravaju, nije pogodna jer može da sadrži minerale koji su štetni za motor. Preporučuju odnos 50:50, dakle pola antifriza i pola vode.

- Redovna upotreba vode umesto rashladne tečnosti može dovesti do vrlo skupih popravki - objašnjavaju.

Šta iz toga sledi

Zaključak izvora je jasan - antifriz nije stvar izbora, nego potrebe. Mešavina pola-pola štiti od smrzavanja, od ključanja i od kavitacije.

Vozačima se savetuje da redovno proveravaju šta je u sistemu hlađenja. Pre kupovine polovnog vozila vredi proveriti i kakva je tečnost u sistemu.