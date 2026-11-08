Ova greška može da uništi motor automobila u hladnim danima: Vozači je često prave, a da toga nisu ni svesni
- Antifriz sprečava i kavitaciju, pojavu koja može da ošteti metalne delove i izazove skupe kvarove.
- Stručnjaci preporučuju odnos 50:50 i redovnu proveru rashladne tečnosti, posebno kod polovnih automobila.
Rashladna tečnost, poznata kao antifriz, u motoru ima više zadataka nego što se često misli. Kako ističe američki automehaničar i jutjuber Skot Klimer, korišćenje obične vode umesto antifriza može ozbiljno da ugrozi motor, posebno u hladnijim mesecima.
Razlog je jednostavan. Voda se smrzava na nula stepeni, a ključa na 100 stepeni, a antifriz snižava tačku smrzavanja i podiže tačku ključanja tečnosti. Tako štiti motor i tokom vožnje i kada je vozilo ugašeno.
Zašto voda nije dovoljna
Voda je, kako se navodi, efikasan provodnik toplote. Njen veliki nedostatak je upravo to što se smrzava na niskim temperaturama, a ključa na visokim. Antifriz je dizajniran da to spreči i da motor drži sigurnim u svim vremenskim uslovima.
Kilmer, koji ima preko 6,4 miliona pretplatnika na Jutjubu, naglašava i drugi problem: kavitaciju.
- Postoji razlog zašto sistem za hlađenje treba biti napunjen do pola antifrizom, a do pola vodom - objašnjava on.
Antifriz, kaže, sprečava smrzavanje zimi i štiti motor od kavitacije, pojave koja može da potpuno uništi motor.
Kavitacija nastaje kada se u tečnosti formiraju mehurići vazduha, što može da ošteti metalne delove motora. Antifriz sadrži aditive koji sprečavaju tu pojavu, a obična voda ih nema. Zato vožnja s čistom vodom može dugoročno da izazove nepopravljivu štetu.
Priča o Tojoti s prethodnim vlasnikom
Kao poučan primer Kilmer navodi slučaj vlasnika Tojote. Prethodni vlasnik je u sistem hlađenja samo sipao vodu, a novi vlasnik za to nije znao. Rezultat je bio potpuni kvar motora, prenosi N1info.ba.
Ovakva priča pokazuje zašto je važno znati šta se nalazi u sistemu hlađenja, posebno kod polovnog automobila. Kilmerova poruka je kratka:
- Zato vas molim, nikada ne vozite automobil koji ima samo vodu u sistemu za hlađenje.
Ni voda iz slavine nije rešenje
Slično upozorenje dolazi i s web stranice za poređenje cena popravki automobila BookMyGarage. Stručnjaci tamo naglašavaju da vozači treba da redovno proveravaju sastav rashladne tečnosti.
Voda iz slavine, kako upozoravaju, nije pogodna jer može da sadrži minerale koji su štetni za motor. Preporučuju odnos 50:50, dakle pola antifriza i pola vode.
- Redovna upotreba vode umesto rashladne tečnosti može dovesti do vrlo skupih popravki - objašnjavaju.
Šta iz toga sledi
Zaključak izvora je jasan - antifriz nije stvar izbora, nego potrebe. Mešavina pola-pola štiti od smrzavanja, od ključanja i od kavitacije.
Vozačima se savetuje da redovno proveravaju šta je u sistemu hlađenja. Pre kupovine polovnog vozila vredi proveriti i kakva je tečnost u sistemu.
Kurir.rs/ Nova.rs