Slušaj vest

Mala ogrebotina koju roditelji gotovo nisu ni primetili pretvorila se u ozbiljan zdravstveni problem! Šestogodišnji dečak dobio je visoku temperaturu, izgubio apetit, a onda se pojavio bolan otok ispod pazuha. Pedijatar je tek nakon jednog detalja otkrio šta se krije iza njegovih tegoba.

Upravo ovakav slučaj opisala je pedijatar dr Ana Pećinar Lučić, koja upozorava da i naizgled bezazlena ogrebotina mačke može biti okidač za infekciju čiji se simptomi javljaju tek nakon izvesnog vremena.

Bol ispod desne ruke

- Dečak je već nekoliko dana imao temperaturu, bio je malaksao, izgubio je apetit i žalio se na bol ispod desne ruke. Prilikom pregleda primetila sam uvećan i izrazito osetljiv limfni čvor u pazuhu. Roditelji su bili zabrinuti: dete nije kašljalo, nije imalo upalu grla, niti bilo kakve druge očigledne znake infekcije - ispričala je dr Pećinar Lučić na Tiktok profilu "primemedicalkids".

Foto: Andrii Medvednikov/Shutterstock

Kako kaže, bila je u dilemi šta bi mogao biti uzrok uvećanog limfnog čvora u odsustvu drugih znakova infekcije.

- I evo, ono što sam tražila: jedan detalj privukao mi je pažnju. Na njegovoj podlaktici nalazila se mala, gotovo zarasla ogrebotina. Pitala sam roditelje: "Da li imate kućnog ljubimca? Da li je možda dete bilo u kontaktu sa nekim kućnim ljubimcem, na primer mačkom? Kada je bilo u kontaktu sa mačkom?" Majka se odmah setila: "Pre 2 nedelje igrao se sa mačetom kod bake. Malo ga je ogrebalo, ali rana je bila toliko mala da čak nismo ni obratili pažnju" - navela je.

Bolest mačjeg ogreba

Tada je doktorka posumnjala na bolest za koju mnogi roditelji nikada nisu ni čuli.

- Bolest mačje ogrebotine: ovu infekciju izaziva bakterija Bartonella, koja se može preneti ogrebotinom zaražene mačke, naročito mačeta. Ono što mnogi ne znaju jeste da rana na koži može potpuno zarasti, dok se simptomi infekcije pojavljuju tek danima ili nedeljama kasnije. Uputili smo dete na dodatne analize krvi i ultrazvučni pregled uvećanog limfnog čvora - ispričala je doktorka.

Foto: chuangxin zhou / Alamy / Profimedia

Na osnovu kliničke slike i rezultata ispitivanja, potvrđena je sumnja na bolest mačje ogrebotine.

- Kod većine zdrave dece ova bolest prolazi bez ozbiljnih posledica, ali u pojedinim slučajevima može izazvati izraženu upalu limfnih čvorova, stvaranje gnojne kolekcije, a retko i komplikacije koje zahvataju druge organe. Uz odgovarajuću terapiju antibioticima, uspešno se oporavio. Zapamtite: veličina rane ne mora da govori ništa o ozbiljnosti infekcije - dodala je.