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Kako bi stalo na put sve opasnijim zabludama koje prate imunizaciju, Udruženje pacijenata Srbijeokupilo je vodeće domaće medicinske stručnjake, sa jasnim ciljem - da otvorenim razgovorom i naučnim činjenicama vrate fokus na ono što zaista štiti zdravlje građana.

Govoreći o stvarnom medicinskom značaju imunizacije, prof. dr Dragan Delićpodsetio je da je reč o osnovnom i najpouzdanijem mehanizmu zaštite, koji pravi razliku između blagog toka bolesti i najtežih komplikacija, pre svega kod najranjivijih grupa.

- Vakcinacija je najjednostavnija, najefikasnija i najjeftinija preventivna mera. Ona sprečava pojavu zaraznih bolesti, a ukoliko do infekcije ipak dođe, obezbeđuje znatno blažu kliničku sliku, štiti od komplikacija i sprečava fatalan ishod. Ova preporuka je od presudnog značaja za hronične bolesnike, pre svega one sa kardiovaskularnim, metaboličkim ili neurološkim oboljenjima. Kod njih čak i naizgled bezazlena infekcija ili blaže gripozno stanje može ozbiljno da naruši homeostazu, odnosno unutrašnju ravnotežu organizma - poručio je prof. dr Dragan Delić.

Društvene mreže preuzele ulogu zdravstvenog vaspitanja

Kao jedan od ključnih razloga zašto ljudi danas sumnjaju u proverene medicinske prakse, stručnjaci vide u urušavanju sistemskog obrazovanja i nekritičkom prepuštanju sadržajima na internetu, gde se gubi direktna veza između pacijenta i lekara. Upozoravajući na opasne posledice takvog trenda, profesor Delić je istakao da je jedini izlaz vraćanje autoriteta primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

- Nama danas nedostaje sistemsko zdravstveno vaspitanje, čiju su ulogu preuzele društvene mreže preplavljene netačnim, površnim i kontraproduktivnim informacijama. Moramo prekinuti praksu linije manjeg otpora i vratiti poverenje u izabranog lekara. On je taj koji mora voditi kompletnu brigu o pacijentu - kako u prevenciji, tako i u lečenju.

Prof. dr Dragan Delić Foto: Kuirir televizija

Osvrćući se na pitanje poverenja javnosti, neurohirurg dr Danica Grujičićocenila je da su pojedini potezi tokom nedavne pandemije naneli veliku štetu ideji imunizacije, naročito kada se prešlo na teren administrativnih i zakonskih pritisaka umesto postepenog i temeljnog ispitivanja.

- Smatram da ljudi treba da se vakcinišu, ali je tokom kovida velika greška bila prisila, posebno kada je reč o Fajzerovoj vakcini koja nije bila dovoljno ispitana. Kineska i Sputnjik vakcina rađene su klasičnom metodom, dok je mRNK bila potpuno nova tehnologija. Ne kažem da je ta tehnologija loša, ali je bilo nedopustivo prisiljavati ljude, a naročito decu, kao što se radilo u Americi. Naša deca nijednu neispitanu vakcinu nisu primila.

02:56 ALARM SRPSKIH DOKTORA, OVO MORATE ZNATI! Stiglo važno upozorenje: "Jedna bezazlena infekcija može biti KOBNA, a ljudi nasedaju na prevare sa interneta" Izvor: Kurir televizija

Lekar opšte prakse kao brana protiv internet manipulacija

Pored nepoverenja stvorenog u pandemiji, ogroman problem predstavlja i ekspanzija lažnih medicinskih reklama i krađa identiteta poznatih lekara na internetu pomoću digitalnih alata, čime se direktno ugrožavaju životi lakovernih građana.

- Dobar zdravstveni sistem počiva na dobro obučenom i opremljenom lekaru opšte prakse, kome nisu dovoljni samo stetoskop i merač pritiska. Nažalost, ljudi danas informacije traže na internetu. I sama sam žrtva zloupotrebe veštačke inteligencije, predstavljaju me kao urologa, reumatologa ili ortopeda, iako svi znaju da sam ceo život na neurohirurgiji. Javim se na nepoznat broj samo da bih ljudima rekla da to ne kupuju. Zato apelujem: ne kupujte ništa na svoju ruku, idite kod svog lekara opšte prakse i posavetujte se. A nama predstoji potpuna reorganizacija zdravstvenog sistema, uključujući i Ministarstvo zdravlja - objasnila je dr Danica Grujičić.

Dr Danica Grujičić, neurohirurg Foto: Kurir Televizija

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Kurir.rs

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