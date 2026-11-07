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Kuvano žito, crno vino i sveće trebalo bi da budu osnovni deo onoga što vernici nose na groblje za Mitrovske zadušnice, ali u pojedinim krajevima Srbije običaj je da se na grobovima pokojnika postavljaju gotovo čitave slavske trpeze. Tako se mogu naći raznovrsna predjela, salate, pečenje, meso, pite, peciva, kolači, pa čak i torte. Ipak, sveštenici godinama podsećaju da su Zadušnice pre svega dan molitve i sećanja na preminule, a ne prilika za iznošenje velikih količina hrane.

Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju Mitrovske, odnosno jesenje zadušnice, dan uoči Mitrovdana, koji se slavi 8. novembra. Ovo je jedan od četiri velika dana u godini posvećena molitvenom sećanju na preminule, kada vernici odlaze na groblja, pale sveće i mole se za pokoj duša svojih najbližih.

Osim odlaska na groblje, ovaj dan podrazumeva odlazak u crkvu, paljenje sveća i davanje pomena.

Vernici najpre odlaze u crkvu, gde se služi Sveta liturgija, a potom i parastos za upokojene. Tom prilikom mogu da predaju papirić sa imenima preminulih članova porodice kako bi ih sveštenik pomenuo u molitvi.

Nakon crkvene službe odlazi se na groblje, gde se pale sveće, uređuju grobna mesta i, ukoliko je moguće, poziva sveštenik da održi pomen i okadi grobove.

Ukoliko neko nije u mogućnosti da poseti grobove svojih najmilijih, može da ode u najbližu crkvu, zapali sveću i pomoli se za njihove duše. Suština ovog dana nije samo u fizičkom odlasku na groblje, već prvenstveno u molitvi i sećanju.

U mnogim ruralnim krajevima Srbije posebno se neguje običaj iznošenja hrane na groblje. Domaćice za ovu priliku pripremaju različita jela, a trpeza neretko izgleda kao ona koja se postavlja za porodičnu slavu. Na grobovima se mogu videti poslužavnici sa predjelima, salatama, mesom, pečenjem, pitama, pecivom i kolačima.

Ponegde se hrana deli rodbini, prijateljima i ljudima koji se zateknu na groblju, a prema narodnom verovanju, važno je da svako ko priđe grobu uzme makar jedan zalogaj. Smatra se da nije dobro odbiti ponuđeno posluženje.

Grobovi Foto: Filip Plavčić

Ipak, crkvena praksa stavlja akcenat na sasvim drugačiju stranu ovog običaja. Sveštenici u više navrata upozoravaju da su za Zadušnice najvažniji molitva, pomen pokojnicima, kuvano žito, vino i paljenje sveća, dok iznošenje obilja hrane i pravljenje velikih gozbi na groblju nije suština pravoslavnog obeležavanja ovog dana.

Žito, vino i sveće najvažniji deo običaja

Prema pravoslavnoj tradiciji, na groblje se donosi kuvano žito, koje simbolizuje vaskrsenje i večni život, crno vino i sveće. Vernici se mole za svoje preminule članove porodice, rođake i prijatelje, a u crkvama se služe pomeni i parastosi.

U pojedinim delovima Srbije Zadušnice se ne obeležavaju na groblju, već u domu. Tada porodica priprema trpezu, a sveštenik obavlja pomen i čita imena pokojnika. Domaćini na papiru donose imena svojih preminulih predaka kako bi bili pomenuti u molitvi.

Običaji za Miholjske zadušnice Foto: T. Ilić

Postoje i brojni narodni običaji koji se razlikuju od kraja do kraja. U nekim porodicama hranu za ovu priliku tradicionalno pripremaju žene, a na trpezi se mogu naći kolači od belog brašna, prosfore, rakija, vino, pivo ili voda, uz obavezno žito.

Broj sveća zavisi od broja pokojnika