Prošlo je dve godine od nestanka farmaceuta Milana Đorđevića iz Niša

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Telefon i pasoš ostavljeni na trafici u Kraljevu. Automobil pronađen na Suvoj planini. Potraga u Tisi posle nestanka petnaestogodišnje devojčice.

Tri različita slučaja ostavila su porodice pred istim pitanjem: gde su njihovi najbliži? Barbara Vitez, Biljana Đorić i Milan Đorđević godinama su među imenima o kojima se govori kada se pomenu nerazjašnjeni nestanci u Srbiji.

Prema javno dostupnim podacima i izveštajima pregledanim do 2. novembra 2026. godine, za ova tri slučaja nije pronađena potvrda da su razjašnjena. Njihove priče nisu povezane, ali ih spajaju dugotrajna neizvesnost i porodice koje nastavljaju da traže odgovore.

U međuvremenu su objavljivana svedočenja, pretpostavke i različite dojave. Ipak, nije svaki medijski navod potvrđen nalaz istrage, niti svaka porodična sumnja dokaz onoga što se dogodilo.

Biljana Đorić: Telefon i pasoš ostali su na trafici

1/11 Vidi galeriju Biljana Đorić nestala 2. decembra 2015. godine Foto: Kurir Televizija Printscreen, Facebook Printscreen, Kurir TV

Biljana Đorić iz Mataruške Banje nestala je 2. decembra 2015. godine u Kraljevu. Imala je 19 godina i studirala u Kosovskoj Mitrovici. Datum i mesto njenog nestanka navedeni su i u javnom Registru nestalih lica Srbije, gde je njen profil i dalje dostupan.

Prema medijskim rekonstrukcijama, među poslednjim poznatim događajima te večeri bilo je ostavljanje mobilnog telefona i pasoša na trafici u blizini nekadašnjeg restorana "Zadužbina". Taj detalj prenosi i Mondo u razgovoru sa njenom majkom Vesnom, objavljenom u maju 2026. godine.

U izveštajima postoje razlike u navođenju tačne satnice i redosleda kretanja, zbog čega se iz njih ne može pouzdano rekonstruisati svaki Biljanin korak. Ono što ostaje zajedničko tim izveštajima jeste da nakon te večeri njena porodica nije dobila odgovor gde je.

Majka je u razgovoru za Mondo ponovila da želi da joj se ćerka javi i poručila da bi porodica poštovala njenu želju. To je apel majke koja se nada, a ne potvrda da je utvrđeno gde se Biljana nalazi.

Skoro jedanaest godina posle nestanka, ostavljene stvari i dalje ne objašnjavaju šta se sa njom dogodilo.

Barbara Vitez: Potraga u reci nije donela odgovor

Barbara Vitez iz Sente imala je 15 godina kada je nestala 25. novembra 2016. godine. Taj datum navodi se u tekstualnom opisu njenog slučaja u Registru nestalih lica Srbije i u brojnim izveštajima o potrazi.

Foto: S.u.

Prema informacijama koje Registar pripisuje policiji i nadležnom tužilaštvu, Barbara je skliznula sa mosta i pala u Tisu. Mediji su izveštavali da su o padu govorila dvojica dečaka koja su te večeri bila sa njom.

Usledile su pretrage reke, ali njeno telo nije pronađeno. Roditelji su godinama osporavali objašnjenje o padu i izražavali nadu da je njihova ćerka živa.

U javnosti su se pojavljivale i dojave o mogućim viđenjima u inostranstvu. Međutim, u pregledanim izvorima nema potvrde da je neka od njih dovela do Barbare. Takve navode zato nije moguće predstavljati kao utvrđen trag.

1/5 Vidi galeriju Potraga za nestalom Barbarom Vitez iz Sente kojoj se izgubio trag pre 8 godina Foto: Saša Urošev, S.u.

Nepronalaženje tela samo po sebi ne dokazuje neku drugu verziju događaja. Jednako tako, porodične sumnje treba jasno razlikovati od rezultata istrage.

Ovog novembra navršava se deset godina od njenog nestanka. Barbara je i dalje navedena u javnom Registru nestalih lica.

Milan Đorđević: U automobilu su ostali telefoni i lične stvari

Farmaceut Milan Đorđević iz Niša nestao je 10. juna 2024. godine. Potraga za njim bila je usmerena na izletište Bojanine vode na Suvoj planini, gde je pronađen njegov službeni automobil.

Prema izveštavanju Blica, u vozilu su ostali oba mobilna telefona, laptop i novčanik. U pretragu terena uključivali su se policija, Žandarmerija, Gorska služba spasavanja, planinari i ljudi bliski porodici.

Foto: Gerhard Trumler / brandstaetter , Društvene Mreže

Blic je objavio i rekonstrukciju njegovog kretanja tog dana: nakon poslovnih obaveza u Nišu, kamera ga je, prema tom izveštaju, snimila u Donjoj Studeni, a supruzi je potom poslao poruku da neće stići da preuzme ćerku iz vrtića.

To su podaci preneti u medijskom izveštavanju, a ne kompletna javno objavljena policijska rekonstrukcija. Pronađeni automobil pokazuje gde su ostale njegove stvari, ali ne daje odgovor kuda je Milan zatim otišao i šta mu se dogodilo.

Njegova majka Marica iznosila je u medijima sumnju da je odveden sa tog mesta. Za takav zaključak u pregledanim izvorima nije predstavljena zvanična potvrda. I u izveštajima iz oktobra 2026. njegov nestanak opisuje se kao nerazjašnjen.

1/21 Vidi galeriju Milan Đorđević, farmaceut iz Niša, nestao pod misterioznim okolnostima pre 20 meseci i Danka Ilić - dvogodišnja devojčica iz Banjskog Polja kod Bora, Srbija, koja je nestala 26. marta 2024. godine Foto: Nemanja Nikolić, Facebook, Kurir Televizija

Godine prolaze, ali pretpostavke nisu odgovori

U sva tri slučaja javnost zna pojedine delove priče: gde je nestanak prijavljen, šta je pronađeno ili šta su ispričali članovi porodice i drugi sagovornici. Nedostaje ono najvažnije, pouzdano utvrđena sudbina nestalih.

Zato je važno razlikovati datum nestanka, pronađeni predmet i zabeleženo kretanje od zaključaka o otmici, nesreći ili dobrovoljnom odlasku. Nijedna od tih mogućnosti ne postaje činjenica zato što je godinama ponavljana u naslovima.

Za porodice, svaka nova dojava znači mogućnost da će konačno nešto saznati. Za javnost i medije, odgovornost je da se njihova imena ne zaborave, ali i da se neizvesnost ne popunjava neproverenim tvrdnjama.