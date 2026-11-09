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Grejanje po utrošku sve je zastupljenije u Srbiji, ali mnogi građani još nisu sigurni kako se obračunava i da li donosi uštedu. Iako na prvi pogled deluje jednostavno, plaćate onoliko koliko potrošite, stvarnost je nešto drugačija. Račun može biti manji nego ranije, ali tokom hladnih zimskih meseci može i znatno da poraste. Pritom, određeni iznos plaća se čak i kada su radijatori isključeni.

Za razliku od tradicionalnog obračuna centralnog grejanja po kvadraturi, kod kojeg se tokom cele godine plaća uglavnom isti mesečni iznos, grejanje prema potrošnji ima dva dela: fiksni i promenljivi.

Fiksni deo predstavlja naknadu za instalisanu snagu, odnosno kapacitet sistema namenjen zagrevanju prostora. On se plaća nezavisno od toga koliko se stan greje.

Skrivena opcija na radijatoru pomoći će vam da uštedite struju Foto: Shutterstock

Promenljivi deo zavisi od količine utrošene toplotne energije, koja se izražava u kilovat-satima (kWh).

Važno je znati da u Srbiji ne postoji jedinstvena cena grejanja. Tarife određuju lokalne samouprave, pa se iznosi razlikuju od grada do grada.

Koliko košta grejanje stana od 45 kvadrata?

Za konkretan primer može se uzeti Beograd, gde se centralno grejanje naplaćuje preko Infostana.

Foto: Shutterstock

Prema važećem cenovniku JKP "Infostan tehnologije", za obračun po utrošku fiksni deo koji se računa prema površini iznosi 2,08 dinara po kvadratnom metru dnevno, dok je cena potrošene toplotne energije 9,03 dinara po kilovat-satu. Obe cene uključuju PDV.

Za stan od 45 kvadratnih metara fiksni trošak u mesecu koji ima 30 dana iznosi 2.808 dinara.

Ako se tom stanu za isti mesec obračuna 800 kWh utrošene toplotne energije, promenljivi deo računa iznosi 7.224 dinara.

To znači da bi ukupan račun samo za grejanje iznosio 10.032 dinara.

Poređenja radi, prema aktuelnoj paušalnoj ceni od 153,94 dinara po kvadratnom metru, grejanje istog stana koštalo bi oko 6.927 dinara mesečno, tokom cele godine.

Potrošnja od 800 kWh u ovom slučaju uzeta samo ka primer i u stvarnim okolnostima varira - može biti više ili manje zavisno od kvadrature i od izolacije životnog prostora.

Šta ako niko ne boravi u stanu i grejanje je isključeno?

Ovo je jedna od najvažnijih razlika koju treba razumeti.

Ako stan ima sopstveno merenje potrošnje i odgovarajuće termostatske ventile, smanjivanje ili isključivanje grejanja može znatno da umanji promenljivi deo računa. Međutim, fiksna naknada ostaje.

Situacija je drugačija u zgradama u kojima se ukupna potrošnja meri samo u zajedničkoj podstanici, a zatim deli među stanovima prema kvadraturi.

U takvom sistemu, čak i ako neko ne koristi grejanje, može plaćati svoj deo energije koju je potrošila cela zgrada.

Dakle, grejanje po utrošku ne znači automatski da svaki stan plaća isključivo ono što su potrošili njegovi radijatori.

Da li se grejanje plaća i tokom leta?

Da, ali je račun po pravilu znatno manji.

Kada nema isporuke toplote za grejanje, nema ni tekuće potrošnje koju bi trebalo obračunati. Međutim, fiksni deo nastavlja da se plaća.

Za pomenuti stan od 45 kvadrata to je približno 2.808 dinara u mesecu od 30 dana, prema navedenoj tarifi.

Treba imati u vidu da se kod pojedinih zgrada primenjuju i akontacioni obračuni ili naknadna usklađivanja ranije naplaćene i stvarno potrošene energije, pa račun ne mora uvek da sadrži samo fiksnu naknadu.

U Beogradu redovna grejna sezona traje od 15. oktobra do 15. aprila, uz mogućnost ranijeg početka ili produžetka grejanja kada vremenski uslovi to zahtevaju.

Koja stavka se pojavljuje na Infostanu?

Na računu za Infostan korisnici koji plaćaju grejanje prema potrošnji mogu videti stavke za "grejanje - instalisana snaga", odnosno fiksni deo, i "grejanje", kojim se obračunava raspodeljena potrošena energija.

Važno je i to da potrošnja navedena na računu obično potiče iz prethodnog obračunskog meseca, jer se očitavanje i raspodela obavljaju nakon njegovog završetka.

U slučaju sumnje u iznos računa, građani mogu da zatraže proveru obračuna od Infostana, dok se reklamacije na očitavanje i raspodelu potrošnje upućuju nadležnom isporučiocu ili firmi koja obavlja raspodelu.

Žena umanjila račun za struju jeftinim cakama za grejanje Foto: Shutterstock

Da li se grejanje po utrošku na kraju isplati?

Odgovor zavisi prvenstveno od energetske efikasnosti zgrade.

U dobro izolovanim zgradama, sa kvalitetnom stolarijom i mogućnošću regulisanja temperature, ovaj način naplate može doneti uštedu.

Nasuprot tome, u starijim objektima sa lošom izolacijom i velikim gubicima toplote, računi tokom zime mogu biti znatno veći nego kod paušalnog obračuna.

Zato se isplativost ne može proceniti samo na osnovu jednog mesečnog računa. Potrebno je uporediti ukupne troškove za svih 12 meseci, uključujući fiksne naknade tokom leta.