Avdaga i Fata Ahmetović venčali su se a da se prethodno nisu ni videli

Slušaj vest

Nekada su se brakovi sklapali na načine koji su danas gotovo nezamislivi. Dešavalo se da se budući supružnici prvi put sretnu tek na dan venčanja, a da odluka o zajedničkom životu bude doneta na osnovu dogovora, poverenja i posredovanja porodice ili komšija.

Ipak, neke od tih priča traju decenijama i pokazuju kako su nekada izgledali ljubav i bračni život.

To najbolje znaju Avdaga i Fata Ahmetović, koji su se uzeli, a da se pre toga nikada nisu videli. Danas su u braku već 40 godina, a njihova neobična ljubavna priča predstavljena je na Jutjub kanalu "Tatabrada".

Kako se sve dogodilo?

Avdaga i Fata Ahmetović venčali su se a da se prethodno nisu ni videli Foto: You tube Printscreen/TataBrada

Avdaga se priseća vremena od pre četiri decenije, kada se na sedeljke odlazilo u susedna sela, a poznanstva i brakovi često sklapali uz posredovanje rodbine i komšija.

Tako je njega i Fatu spojila Fatina komšinica, koja je prvo razgovarala sa Avdagom.

"Imam devojku za tebe, da li bi se oženio?", upitala ga je. On je pristao. Potom je otišla do Fate i njoj postavila isto pitanje. I Fata je pristala.

Njihov prvi susret dogodio se istog dana, kada je Avdaga došao po Fatu. Iako nisu imali priliku da se ranije upoznaju, razgovaraju niti saznaju mnogo jedno o drugom, Fata je iste večeri otišla sa njim.

40 godina zajedno

Tako je Avdaga, kako se to nekada govorilo, Fatu "ukrao".

Naime, kada je došao po nju, njenih roditelja nije bilo kod kuće, a ona je pristala da napusti porodični dom i započne zajednički život sa čovekom koga do tada nikada nije videla.