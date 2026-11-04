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Pjer Anri Binel (71), francuski publicista i bivši obaveštajni major Francuske armije, uhapšen je u Parizu u oktobru 1998. godine i osuđen za izdaju u svojoj zemlji zbog odavanje vojnih tajni Srbima neposredno pre sukoba na Kosovu i Metohiji.

Binel je 2001. godine osuđen na dve godine zatvora, uz još tri godine uslovne, preneli su tada mediji. Ostao je bez čina, a iz zatvora je pušten u proleće 2002. godine.

Na specijalnom vojnom sudu u Parizu rečeno je da je Binel otkrio detalje NATO bombardovanja pre početka te akcije zbog čega je optužen za izdaju.

On je tada priznao da je preneo informacije, ali je negirao optužbe za izdaju, rekavši da je delovao po naređenju francuskih obaveštajnih službi.

"Napravio sam ozbiljnu grešku, ali nemam osećaj da je to bila izdaja", rekao je on posle presude.

Foto: PASCAL GUYOT / AFP / Profimedia

Binel je tvrdio da mu je rečeno da ubedi Srbe da je pretnja NATO bombardovanja stvarna, osim ako ne povuku svoje trupe sa Kosmeta.

Rekao je da je primio telefonski poziv preko "linije koja je mogla biti samo vojna linija", gde mu je rečeno da treba da ubedi Jovana Milanovića, srpskog agenta sa sedištem u Briselu, da je NATO ozbiljan.

"Želim da pokažem da nisam izdajnik. Želim ovo da uradim za svoju čast, za svoju porodicu koja je mnogo propatila zbog ove afere, kao i za svoje saborce koji ne razumeju kako sam mogao počiniti izdaju", rekao je on u komentarima emitovanim na francuskom radiju pre presude.

Potencijalni ciljevi NATO koje je navodno identifikovao Binel, u tom slučaju, nisu pogođeni pošto je alijansa odložila pretnje udarima.

Tužilaštvo je tada tražilo petogodišnju zatvorsku kaznu za njega.

"Hteli ste da budete heroj, ali ste bili izdajnik. Morate da snosite posledice. Izdali ste svoje drugove, izdali ste svoje saveznike, izdali ste Francusku", rekla je tada državna tužiteljka Džanin Stern.

Binel je obavljao dužnost šefa kabineta predvodnika francuske delegacije pri NATO u Briselu, kada je 1. oktobra 1998. godine predao generalu Jovanu Milanoviću planove NATO za bombardovanje SR Jugoslavije, što je dovelo do toga da ova intervencija bude odložena za gotovo šest meseci.

Dokumenta su pokazivala buduće udare na SRJ tokom sukoba na KiM. Dok su novine navodno govorile o prosrpskim vezama u francuskoj vojsci, on se branio izjavivši da je radio po nalogu francuske obaveštajne službe kako bi pokazao srpskim oficirima da je opasnost od bombardovanja realna.

U septembru 2013. godine tadašnji predsednik Srbije Tomislav Nikolić ga je odlikovao zlatnom Medaljom za hrabrost "Miloš Obilić". Medalju je dobio za ispoljenu hrabrost i delo ličnog herojstva.

"Ponovo bih pomogao Srbima, NATO bombardovanje ratni zločin"

Binel je na 25-godišnjicu bombardovanja Jugoslavije rekao da ne žali zbog onoga što je uradio i dodao je da bi sve ponovio bez obzira na cenu koju je platio.

"Oduzeli su mi Legiju časti, ali Ratni krst ne mogu da mi uzmu jer sam ga dobio u ratu", rekao je Binel koji je jednako ponosan i na medalju "Miloš Obilić" kojom ga je odlikovala Srbija zbog svega onoga što je učinio za našu zemlju.

Što se tiče NATO bombardovanja na Srbiju, Binel je rekao da je to kriminalni napad i da je to ratni zločin.

"Iako je bilo zabranjeno Ženevskom konvencijom, smišljeno su gađani civilni ciljevi. Četvrt veka, od početka napada Severnoatlantske alijanse na Srbiju prošla mi je u trenu. Za mene je to sve kao da je bilo juče. To je period mog života koji mi je veoma prisutan u sećanjima", rekao je Binel za "Novosti".

Kurir.rs/Telegraf