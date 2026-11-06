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Da li ste se ikada zapitali šta zaista unosite u svoj organizam dok jedete hranu iz savršeno upakovane ambalaže ili dok nosite omiljeni komad odeće? Plastika više nije samo ekološki problem, ona je postala sastavni deo našeg tela.

Gošća emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji koja je o ovoj temi probudila svest bila je doktor biotehničkih nauka, Dajana Kovač.

"Plastika je svuda oko nas"

Kovač je rekla da je plastika svuda oko nas, pa čak i u garderobi koju nosimo, iako smatra da određeni materijali nisu automatski toksični, ona je objasnila loš uticaj moderne odeće na naš organizam.

- Ne bih da plašim gledaoce, ali problem je u celom eko sistemu. Pitaju me da li te plastične materijale nalazimo u flaširanim pićima, da li es sačuvamo ako uzmemo, a da nije u plastičnoj ambalaži. Plastika je, na žalost, svuda oko nas.

Postoje proračuni da čovek nedeljno u sebe unese 0.5 do 5 grama plastične komponente. Ne samo putem vode i hrane, već i garderobe. O garderobi najmanje pričamo, ali svi ih posedujemo. Takozvana sportska garderoba, koja je od sintetike, to ne znači da su ti materijali otrovni za nas. Toksično, vezano za garderobu, postaje kada se pere sintetika, kada je neadekvatnim programima tretiramo - smatra Kovač.

03:58 "NEMOJTE PODGREVATI HRANU IZ PLASTIČNE POSUDE" Dajana Kovač savetuje: Evo kada plastika postaje toksična i narušava organizam! Izvor: Kurir televizija

Kovač je rekla da je za modernu garderobu karakteristično da se ne cepa i da kao takva stvara hormonske probleme našem organizmu.

Takvi materijali nisu bili za vreme naših baka, one su koristile pamuk, a komad odeće se bacao kada se pocepa. Današnja garderoba se ne cepa, ali je naša koža apsorbuje sve vreme. Problem je jer to deluje kao hormon distruktor u našem organizmu, pa je povezano sa hormonskim disbalansom. Garderoba ima upustvo za upotrebu, pratite rok trajanja, sve je jednokratno danas, a te male promene će nam pomoći da se ne trujemo toliko - tvrdi Kovač.

Hrana i voda

Kovač je posebno istakla priču za hranu i vodu, pa je iznela savete kako da utičemo da sve manje plastike unosimo na dnevnom nivou.

- Plastični polimeri su napravljeni da budu stabilni, ali pod određenim načinom upotrebe. Ukoliko imate vodu u plastičnoj flašici na temperaturi od preko 40 stepeni, naravno da će doći do transmisije komponenti koje su štetne po naše zdravlje.

To znači da ukoliko nepropisno čuvamo proizvod. Često kao grešku pravimo kada podgrevamo hranu. Hrana koja je bila u plastičnoj posudi, ne možete je podgrevati jer dosta plastičnih komponenti reaguju sa masnom hranom - rekla je Kovač.

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Kurir.rs

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