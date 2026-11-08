Prodaje se kuća sa placem kod Sokobanje za 28.000 evra

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Ovakve nekretnine pogodne su za različite kategorije kupaca, od porodica koje žele mirniji život i više prostora, preko ljudi koji traže vikendicu za odmor, do onih koji razmišljaju o turističkom izdavanju i dodatnom prihodu. Velika prednost je i to što kuća sa većim placem pruža mogućnost za baštu, voćnjak, pomoćne objekte ili uređenje prostora prema sopstvenim željama.

Jedna takva nekretnina oglašena je u Fejsbuk grupi "Jeftine kuće", a nalazi se u selu Poružnica, nedaleko od Sokobanje i Bovanskog jezera. Reč je o renoviranoj kući koja se prodaje za 28.000 evra, a uz nju budući vlasnik dobija i plac površine 11 ari.

Renovirana kuća od 68 kvadrata, uz dodatni objekat

Prema oglasu, kuća ima 68 kvadratnih metara i kompletno je renovirana, pa je odmah useljiva. Urađeni su vodovod, kanalizacija, električne instalacije i stolarija.

Unutrašnjost čine hodnik, kupatilo, dve spavaće sobe, kao i dnevna soba povezana sa kuhinjom i trpezarijom.

Na imanju se nalazi i niz pomoćnih objekata koji mogu biti veoma korisni budućim vlasnicima. Tu su garaža, podrum, ostava i ekonomski objekat, kao i još jedna, stara kuća površine 35 kvadratnih metara.

Oglas za prodaju kuće kod Sokobanje Foto: Facebook Printscreen/Jeftine kuće

U toj manjoj kući već su razvedeni voda i struja, ali je, kako je navedeno u oglasu, potrebna kompletna adaptacija.

Plac od 11 ari delom izlazi na reku

Posebnu zanimljivost ove nekretnine predstavlja prostrano dvorište od 11 ari, čiji deo izlazi na Poružničku reku. Budući vlasnici tako imaju dovoljno prostora za uređenje bašte, sadnju voća, pravljenje kutka za odmor ili dodatno prilagođavanje imanja svojim potrebama.

Kada je reč o infrastrukturi, kuća je priključena na seoski vodovod, a na placu postoji i sopstveni bunar. Električne instalacije su nove, sa monofaznom strujom, dok je za odvođenje otpadnih voda predviđena septička jama.

Još jedna prednost je što se nekretnina nalazi uz asfaltni put, što olakšava pristup tokom cele godine.

Pogodna za život, odmor ili turističko izdavanje

Zahvaljujući položaju u blizini Sokobanje i Bovanskog jezera, ova kuća može biti zanimljiva i onima koji žele da je koriste kao vikendicu, ali i kupcima koji razmišljaju o turističkom izdavanju.

Mirno seosko okruženje, veliko dvorište, blizina prirode i činjenica da je glavna kuća već renovirana predstavljaju njene najvažnije prednosti.