Termalni bazeni, priroda i smeštaj za svačiji džep! Ova banja je idealna za mini-odmor, a na 2 sata je od Beograda
- Banja Ždrelo je sve traženija jesenja destinacija za mini-odmor, na oko dva sata od Beograda, uz termalne bazene i prirodu.
- Posebno je pogodna za porodice tokom raspusta, jer nudi mir, izlete i boravak u toploj vodi.
- U novembru su mogući popusti do 30 odsto, a noćenje za dve osobe košta od 2.500 do 12.000 dinara.
Mnogi građani Srbije će neradni dan povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu, u sredu 11. novembra, iskoristiti za kratko putovanje i mini-odmor. Dodatni razlog za planiranje putovanja imaju i porodice sa decom, budući da školarce očekuje prvi jesenji raspust, koji traje do 15. novembra, dok se u školske klupe vraćaju u ponedeljak, 16. novembra.
Oni koji žele da pobegnu od gradske gužve, uživaju u prirodi i napune baterije tokom hladnih jesenjih dana ne moraju da putuju daleko niti da izdvajaju veliki novac. Jedna od destinacija koja se nameće kao odličan izbor jeste Banja Ždrelo, smeštena u podnožju Homoljskih planina, na oko dva sata vožnje od Beograda.
Ova banja poslednjih godina privlači sve više turista, a razlog za to je spoj termalnih bazena, prirodnih lepota, domaće hrane i raznovrsnog privatnog smeštaja. Posebno je zanimljiva tokom jeseni, kada su temperature niže, a boravak u toploj termalnoj vodi predstavlja pravi užitak.
Termalni bazeni i priroda kao glavni aduti
Banja Ždrelo poznata je po termalnoj vodi čija temperatura iznosi oko 40 stepeni, zbog čega je posebno privlačna u hladnijem delu godine. Mineralna voda koristi se u rekreativne i wellness svrhe, a posetiocima su na raspolaganju bazeni u kojima mogu da se opuste i odmore od svakodnevnog stresa.
Ipak, termalni bazeni nisu jedini razlog zbog kojeg vredi posetiti ovaj kraj. Ždrelo je i odlična polazna tačka za obilazak Homoljskih planina, manastira Gornjak, pećina i klisura.
Zbog toga ova destinacija može da bude zanimljiva različitim kategorijama turista – porodicama sa decom, parovima koji žele romantičan vikend, ali i ljubiteljima prirode i aktivnog odmora.
Smeštaj za svačiji džep, u novembru i popusti
Dobra vest za sve koji planiraju mini-odmor jeste to što smeštaj u Banji Ždrelo može da se pronađe po različitim cenama, u zavisnosti od vrste objekta i opremljenosti.
Prema podacima sajta Selo.rs, koji predstavlja ponudu seoskog i privatnog smeštaja, u novembru pojedini vlasnici objekata nude popuste i do 30 odsto, što ovaj period čini posebno zanimljivim za putnike koji žele da prođu povoljnije.
Okvirne cene noćenja za dve osobe kreću se u sledećim rasponima:
- Soba kod domaćina: od 2.500 do 3.500 dinara.
- Standardni apartman: od 4.000 do 6.000 dinara.
- Vikendica ili kuća za odmor: od 7.000 do 12.000 dinara.
Naravno, konačna cena zavisi od konkretne ponude, lokacije, opremljenosti i termina boravka, a popusti tokom vansezone mogu dodatno da smanje troškove putovanja.
Idealna prilika za porodični odmor
Banja Ždrelo posebno je zanimljiva porodicama koje žele da iskoriste jesenji raspust i provedu nekoliko dana van grada. Kombinacija termalnih bazena, prirode i mogućnosti za izlete pruža priliku da se odmor ispuni različitim aktivnostima.
Prednost je i relativna blizina Beograda, pa nema potrebe za dugim putovanjem, što je naročito važno kada se na put kreće sa decom.
Ipak, oni koji planiraju boravak tokom praznika trebalo bi da rezervišu smeštaj na vreme, jer interesovanje za popularne destinacije može biti veće upravo tokom produženih vikenda. Takođe, pre rezervacije važno je proveriti da li objekat ima odgovarajuće grejanje, kao i da li su korišćenje bazena i druge usluge uključeni u cenu smeštaja.