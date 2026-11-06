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Mnogi građani Srbije će neradni dan povodom Dana primirja u Prvom svetskom ratu, u sredu 11. novembra, iskoristiti za kratko putovanje i mini-odmor. Dodatni razlog za planiranje putovanja imaju i porodice sa decom, budući da školarce očekuje prvi jesenji raspust, koji traje do 15. novembra, dok se u školske klupe vraćaju u ponedeljak, 16. novembra.

Oni koji žele da pobegnu od gradske gužve, uživaju u prirodi i napune baterije tokom hladnih jesenjih dana ne moraju da putuju daleko niti da izdvajaju veliki novac. Jedna od destinacija koja se nameće kao odličan izbor jeste Banja Ždrelo, smeštena u podnožju Homoljskih planina, na oko dva sata vožnje od Beograda.

Ova banja poslednjih godina privlači sve više turista, a razlog za to je spoj termalnih bazena, prirodnih lepota, domaće hrane i raznovrsnog privatnog smeštaja. Posebno je zanimljiva tokom jeseni, kada su temperature niže, a boravak u toploj termalnoj vodi predstavlja pravi užitak.

Termalni bazeni i priroda kao glavni aduti

banja Ždrelo Foto: Printscreen

Banja Ždrelo poznata je po termalnoj vodi čija temperatura iznosi oko 40 stepeni, zbog čega je posebno privlačna u hladnijem delu godine. Mineralna voda koristi se u rekreativne i wellness svrhe, a posetiocima su na raspolaganju bazeni u kojima mogu da se opuste i odmore od svakodnevnog stresa.

Ipak, termalni bazeni nisu jedini razlog zbog kojeg vredi posetiti ovaj kraj. Ždrelo je i odlična polazna tačka za obilazak Homoljskih planina, manastira Gornjak, pećina i klisura.

Zbog toga ova destinacija može da bude zanimljiva različitim kategorijama turista – porodicama sa decom, parovima koji žele romantičan vikend, ali i ljubiteljima prirode i aktivnog odmora.

Smeštaj za svačiji džep, u novembru i popusti

Dobra vest za sve koji planiraju mini-odmor jeste to što smeštaj u Banji Ždrelo može da se pronađe po različitim cenama, u zavisnosti od vrste objekta i opremljenosti.

Prema podacima sajta Selo.rs, koji predstavlja ponudu seoskog i privatnog smeštaja, u novembru pojedini vlasnici objekata nude popuste i do 30 odsto, što ovaj period čini posebno zanimljivim za putnike koji žele da prođu povoljnije.

Foto: Youtube Printscreen/rucŽdrelo

Okvirne cene noćenja za dve osobe kreću se u sledećim rasponima:

Soba kod domaćina: od 2.500 do 3.500 dinara.

Standardni apartman: od 4.000 do 6.000 dinara.

Vikendica ili kuća za odmor: od 7.000 do 12.000 dinara.

Naravno, konačna cena zavisi od konkretne ponude, lokacije, opremljenosti i termina boravka, a popusti tokom vansezone mogu dodatno da smanje troškove putovanja.

Idealna prilika za porodični odmor

Banja Ždrelo posebno je zanimljiva porodicama koje žele da iskoriste jesenji raspust i provedu nekoliko dana van grada. Kombinacija termalnih bazena, prirode i mogućnosti za izlete pruža priliku da se odmor ispuni različitim aktivnostima.

Prednost je i relativna blizina Beograda, pa nema potrebe za dugim putovanjem, što je naročito važno kada se na put kreće sa decom.