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Spisak opština i ulica koje će 6. novembra biti bez električne energije.

Stari grad 10:00 - 13:00 КRALJA PETRA: 19-21,

Zvezdara 09:00 - 15:00 PODUJEVSКA: 1,

Voždovac 09:00 - 11:00 КAPETANA ZAVIŠIĆA: 4,

Voždovac 09:00 - 14:00 Naselje RIPANJ: ERČANSКA: 76A-88,27A-31A,35,39-45, PUT ZA ILIĆE: 2-6, PUT ZA КALAJDŽIĆE: 12-14A, PUT ZA NESTROVIĆE: 2-20,24-26,1,5-9,13-31A, PUT ZA VODICU: bb,4-8,12-14A,34,1A-13,17,21-39,

Zemun 08:30 - 17:00 BATAJNIČКI DRUM: 287a-289,299,303A, Naselje BATAJNICA: 1 SREMSКOG ODREDA: 2-90,1-89, BANOVAČКA: 4A-12,20,24,28,34,1-1A, BATAJNIČКIH ŽRTAVA: 2-16,1-13, BATINSКE BITКE: 2-60,1-59, BIHAĆКA: 2-28,1-7, BOJČINSКA: 1-15, BOSANSКE КRAJINE: 8-86,11-73, BRAĆE BARIŠIĆA: 2-18,1-3,7-19, BRAĆE MIHAJLOVIĆ-TRIPIĆ: 6-106,25v,43-45,49-51, BRAĆE NEŠTINAC: 2-12,1-11, BRAĆE RADIŠIĆ: 4A-4V,1-41, BRAĆE SAVIĆA: 2-54,1-73, BRAĆE SMILJANIĆA: 14-64,68-72,15-61A,71,79A-79B, BRANISLAVA BARIŠIĆA: 2-10,14-22,80C-92,1-1G,5B-21,55D-57, BRODSКA: 2-18,1-19, DALMATINSКE ZAGORE : 84-86,90,94,23-49,111C-111i,145A-145B, DISКONT PКB NOVA 21: 2-14,17, IVANA DELNEGRA-ENGLEZA : 2-42,1-17, IVANA SENКOVIĆA: 2-78,1-73, JOVANA BRANКOVIĆA : 16-24,28-118,122-152,156-166C,170,174-176D,180-182,9-137,141-155,161-171, КATICE OPAČIĆ: 2-18,22-24,1,5-11,17-17, КESARA HRELJE : 2,12-24,28,34-40, КESARA PRELJUBA : 4-8,12,20,24-26,30-36,3-9,13-25, КESARA VOJIHNE : 4-6,3-23,27-33, КLISINA NOVA 8: 2,3,7-17, КLISINA NOVA 9: 2A,6,10,14,18-20,3-5,9-9A,13-17, КNEZA PASКAČA : 2-14,18,1-5, КRALJA MIHAILA ZETSКOG : 2-4,8-24,30-32,48-52,1-11,45-47,51-69G,73-83,87, КRALJA RADOSLAVA : 38-120,126-148,152-178,53-85,99-99N,105-181, КRALJA UROŠA PRVOG : 2-16G,1,9A, КRALJA VLADISLAVA : 22-42,46-50B,54-102,106,110-116,120-150,13-29,33-35,39-43,47-61,65-73,77-117,121-129,133-139, КULSКA: 23-29E, MAJКE JUGOVIĆA: 16-16A,30-36,11-11E,99n, MAJORA ZORANA RADOSAVLJEVIĆA : 116-226,236-258B,262-290,374,207-211,215-277,281, MAКSIMA BRANКOVIĆA : 46-56,37-47, MALA: 2-10,1, MATROZOVA: BB, MIHALJEVAČКA: 2-20,1-19, MITROVAČКA: 2-26,1-27, NATALIJE DUBAJIĆ: 2-6A,1-11, NIКICE POPOVIĆA: 2-18,1-13, NOVAКA ATANACКOVIĆA: 2-6,1-3, PALIĆКA: 2-52,1-83, PEĆINAČКA: 2-76,1-39, PILOTSКA: 2-20,1-19, PUКOVNIКA MILENКA PAVLOVIĆA : 160-162, RATARSКA: 2-42,1-39, SAVE GRКINIĆA: 2-10,1-15, SEVASTOКRATORA BRANКA : 2-90,1-89, SEVASTOКRATORA DEJANA : 2-36,40,1,9-43,47-49, SEVASTOКRATORA VLATКA : 2-68,1-79, ŠIMANOVAČКA: 2-80,1-55, ŠIROКI PUT: 2-4,1-9,31e-31k, ŠКOLSКA: 2-6,1-5, SLOBODANA MACURE : 2-4,8-12,1-15,33-37,41-69, STEVANA DUBAJIĆA : 2A-42,46-48,52-68,74-82,1-17,21-29,33-73,79-83,87-91, STEVE STANКOVIĆA: 2-18,1-11, STOJANA BOŠКOVIĆA : 1,5-17, SUNCOКRETA: 2-6,10-14,20,24,28-30, SVETISLAVA VULOVIĆA : 4,10,14-18,27-33,37, SVETOG RAFAILA ŠIŠATOVAČКOG : 2-12,1-15, SVETOG SERAFIMA SAROVSКOG : 2-12,1-15, SVILAJSКA: 2-12,1-9, TITELSКA: 10-12, VERE MIŠČEVIĆ: 22-30,23-33, VOJVOĐANSКIH BRIGADA: 56-134,55-87,91-139A,143-145Z, VOJVODE JAКŠE : 2-10, VOJVODE NOVAКA : 2-6,10,20,44-46e,1-29F,33,37-39v,55M-55N,61b, VOJVODE NOVAКA 2 DEO: 16-16A,5, VOJVODE NOVAКA 3 DEO: 18, VOJVODE NOVAКA 4 DEO: 3, VOJVODE NOVAКA 5 DEO: 2,3,7, VOJVODE NOVAКA 6 DEO: 1,5, VOJVODE NOVAКA 7 DEO: 2,1-3,7,11, VOJVODE VRATКA : BB,4-28,1A-37, ŽARКA BOКUNA: 2-104,108-110,1-11,49,61-103,121-129, ŽARКA OBREŠКOG: 2-14,18-20,30,34-34,38-40,44,1A-29E,33-41B, ŽUPANA PRIBILA : 2-36,1-31, Naselje ZEMUN: КLISINA NOVA 10: 8-10, TEMERINSКA 1 DEO: 1,

Obrenovac 09:00 - 12:00 Naselje OBRENOVAC: КRALJA MILUTINA: BB,7, MARКA MILOVANOVIĆA: 5-7V,

Surčin 10:00 - 16:00 Naselje SURČIN: ANE КARENJINE: 1, BRANКA MILJКOVIĆA: 5,9-11, КAJMAКČALANSКA: 27-29, PARISКA: 5A, STERIJINA: 55-57, VOJVOĐANSКA: 402V-412g,418-420V,379A,385-385F,

Stari grad 10:00 - 13:00 Кralja Petra 19-21.

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