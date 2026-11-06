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Pripadnici bataljona vojne policije iz sastava Kopnene vojske, na vojnom kompleksu „Rujnik“ kod Niša, realizuju obuku za upotrebu daljinski pilotiranih vazduhoplova u sklopu realizacije namenskih zadataka.

Kroz ovu obuku pripadnici vojnopolicijskih jedinica usvajaju neophodna teorijska i praktična znanja o mogućnostima prikupljanja podataka, karakteristikama i načinima upotrebe ovih letelica, termovizijskih kamera, kao i prikazivanju dobijenih informacija na združenoj operativnoj slici bojišta.

Po rečima kapetana prve klase Đorđa Gligorića iz Komande Trećeg bataljona vojne policije, njegova jedinica je opremljena savremenim daljinski pilotiranim vazduhoplovima namenjenim za izviđanje, osmatranje i prikupljanje obaveštajnih podataka o neprijatelju u dnevnim i noćnim uslovima, u svim vremenskim prilikama.

1/7 Vidi galeriju "Fizički nije zahtevna, ali je potrebna velika koncentracija" Foto: Darimir Banda/MC Odbrana

"Obuku realizujemo kroz tri radne tačke. U prvoj, upoznajemo teoretske odredbe, postupke, mere i radnje koje se koriste pri upravljanju daljinski pilotiranim vazduhoplovima. Na drugoj realizujemo pripremne postupke pre poletanja, radnje na malom letu između 3 i 7 metara uz kontrolu letelica, nakon čega su one spremne za sve zadatke za koje su namenjene. Za realizaciju obuke koristimo dve grupe markiranata koje se kreću: motorizovanu i pešačku patrolu. Uočavamo ih upotrebom letelica, čiji video signal prenosimo na radnu tačku tri u kojoj, u realnom vremenu i prostoru, osmatramo kretanje markiranata, odnosno pešačke i motorizovane patrole", rekao je kapetan prve klase Gligorić.

Govoreći o specifičnostima obuke, mlađi vodnik Stefan Lepović istakao je da ona zahteva posebnu vrstu veština i posvećenosti.

"Obuka je jako zanimljiva. Fizički nije zahtevna, ali je potrebna velika koncentracija, motorika, obraćanje pažnje i dosta učenja", rekao je mlađi vodnik Lepović.