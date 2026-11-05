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Smrt novorođenčeta iz porodice Rebronja tokom porođaja u novopazarskoj bolnici 30. oktobra, pokrenula je protest u Novom Pazaru, ali i otvorila Pandorinu kutiju i podstakla porodice, koje tvrde da su imale tragedije, da progovore.

- Porodila sam se pre godinu i po dana, moja beba je umrla. Već je bila mrtva u stomaku, to moram da naglasim, da ne bude zabune. Ali tretman nakon toga, da je moja beba pet do deset minuta nakon porođaja završila u papirnoj kesi i da je samo onako skrajnuta sa strane. Naravno, dali su mi da vidim bebu, a ja je nisam ni videla kako treba, jer su gledali što pre to da se završi, što prije da odem odatle. Nakon toga ništa me nisu pitali, ni kako sam, nikakav tretman nisam dobila. Posle smo preuzeli bebu i ukopali je, sve to stoji. Ali još je to traumatično za mene - rekla je juče Irma Đekić za RST i A1 TV na protestu ispred novopazarske bolnice i navela da je došla najpre da da podršku porodici čija je beba preminula.

Irma Đekić Foto: Privatna arhiva

Na protestu je bio i Rodoljub Biorac, koji je rekao da njegova unuka, kojoj je sada 16 godina, greškom novopazarskih lekara ima cerebralnu paralizu.

- Dete ide u školu i sve to, ali nije sasvim, sto odsto u redu. Meni je žao, zato sam došao da podržim sve koji imaju neki bol i imaju nešto da kažu u vezi sa neprofesionalnim ophođenjem lekara. Ovo je veoma važna poruka, da ipak građani prate šta rade i lekari i sudije i policija i cela naša država - kazao je Biorac za Takt.

I jedan sugrađanka je kroz suze navela da je tu jer se identična tragedija kao ona porodice Rebronja dogodila 2023. njenoj sestri, dok je jedan Novopazarac kazao da je ovo treći, četvrti slučaj porođaja sa smrtnim ishodom u njegovoj porodici, užoj i široj.

Organizatori skupa bili su zbor građana i meštani naselja Mur, zatražili su: ostavku direktora bolnice i odgovornog rukovodstva, nezavisnu proveru postupanja zdravstvene ustanove, očuvanje medicinske dokumentacije i transparentno informisanje javnosti o rezultatima provere.

1/4 Vidi galeriju Protest u Novom Pazaru zbog smrti bebe Foto: Instagram

A u Opštem javnom tužilaštvu u Novom Pazaru za tri dana su podnete tri krivične prijave protiv lekara i medicinskog osoblja Opšte bolnice, od kojih jedna zbog smrti novorođenčeta 30. oktobra, navodi portal Mahala.

Podsetimo, Adnan Rebronja iz Novog Pazara izašao je u javnost u nedelju sa informacijama o smrti deteta i zatražio da se utvrdi šta se desilo tokom porođaja, kao i da krivci odgovaraju, ukoliko ih ima.

- Ja ne mogu nikoga da okrivim jer nisam bio unutra, nisu mi dozvolili. Ja samo imam mrtvo dete i izmrcvarenu ženu - kazao je Rebronja za portal Mahala, dodajući da je njegova supruga očekivala peto dete, kao i da je nakon prolaska predviđenog termina porođaja odlazila u bolnicu na kontrole i CTG preglede.

Prilikom dolaska u bolnicu u taj petak više puta je, kako je naveo, upućivana da prošeta i vrati se radi ponavljanja CTG snimanja.

- To je za nju bilo iscrpljujuće. Smatram da njeno stanje nije blagovremeno i adekvatno razmotreno - kazao je Rebronja i dodao da ocenu postupanja medicinskog osoblja očekuje od nadležnih stručnih službi.

Porođaj je potom, kako tvrdi, trajao oko tri sata, a beba je preminula. Ističe da nije prisustvovao porođaju i da upravo zato traži da se proveri dokumentacija i utvrdi šta se dešavalo u porodilištu.

Rebronja je naveo da je obavljena obdukcija i da mu je nakon nje usmeno saopšteno da je beba bila zdrava.

Dan kasnije oglasilo se i rukovodstvo Opšte bolnice Novi Pazar, koje je navelo da je obavljena obdukcija novorođenčeta i da se čekaju njeni rezultati, kao i da je obavestilo zdravstvenu inspekciju, kao i da je pokrenut unutrašnji stručni nadzor.

Usledio je protest građana, a danas su se javnosti obratili i lekari Ginekološko-akušerskog odeljenja u čije ime je govorila dr Dina Dolovac, koja je učestvovala u porođaju.

- I kolege i ja smatramo da je sve urađeno po svim medicinskim protokolima i da je ovo bio najbolji način u trenutku kad se bira život majke ili život bebe. Želeli smo da spasemo majku i da ta majka se vrati kući živa i zdrava kod svoje četvoro dece i da joj se pruži prilika dalje da nastavi sa reprodukcijom - navela je dr Dolovac

1/4 Vidi galeriju Dr Dina Dolovac i lekari Ginekološko-akušerskog odeljenja Opšte bolnoice Novi Pazar Foto: Opšta bolnica Novi Pazar

Mlada doktorka, kojoj je 31 godina i koja je, prema navodima iz novopazarske bolnice za Kurir, medicinu diplomirala sa prosekom bezmalo 10 i u julu položila specijalistički ispit iz ginekologije i akušerstva sa odličnim uspehom, zaposlena je putem programa "100 najboljih diplomaca medicine". Dr Dolovac stala je ispred Ginekološko-akušerskog odeljenja i svojih 12 kolega i istakla da imaju "moralnu i ljudsku odgovornost da objasne situaciju povodom nemilog događaja od 30. oktobra".

- Pacijentkinja je na našem odeljenju bila četiri sata i za ta četiri sata kompletno je obrađena i oko nje je angažovan ceo tim lekara - kazala je dr Dolovac u obraćanju lokalnim medijima, koje je Kuriru poslala Opšta bolnica Novi Pazar.

Ona je navela da jednostavnim jezikom moraju da objasne zbog čega su radili vaginalni porođaj, a ne carski rez.

- Reč je o pacijentkinji koja je petorotka, koja je u prošlom porođaju imala bebu sa otprilike pet kilograma, kod koje postoji prerastegnutost zida materice, višak plodove vode i optimalan prečnik bebine glavice. Zbog kompletne dilatacije i glavice koja je bila u karličnoj sredini, što znači da je porođaj već otpočeo, ona je bila prioritet, kao što je prioritet bio da se porođaj završi vaginalnim putem. Zbog čega se nije radio carski? Pa iz svih gore navedenih razloga. Pacijentkinja je izrazito malokrvna, ima preveliku telesnu težinu, višak plodove vode. U svim tim situacijama postoji veliki rizik od rupture iliti prsnuća materice, atonije materice (mišići materice ne mogu adekvatno da se stegnu, prim. nov.), obilnog krvarenja, koje bi moglo vitalno da ugrozi pacijentkinju i da ona izgubi život. Istovremeno, postoji ogroman rizik od histerektomije, tj. stanja kad mora da se skida materica i da se pacijentkinja ostavi bez dalje reproduktivne sposobnosti - kazala je dr Dolovac.

Očekivali su, istakla je, da porođaj protekne u najboljem redu.

- Ali dolazi do komplikacije porođaja, koja je opisana u ginekologiji i akušerstvu i koja se dešava u svim velikim centrima. Može se desiti i u Njujorku, i u Minhenu, i u Beogradu, i u Novom Pazaru - kazala je dr Dolovac.