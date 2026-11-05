Preminuo prota Vojislav Bilbija: Bio je omiljeni sveštenik i dugogodišnji ispovednik u Haškom tribunalu! Oglasila se Parohija Svete Trojice u Roterdamu
Preminuo je prota Vojislav Bilbija, poznati sveštenik i dugogodišnji ispovednik u Haškom tribunalu.
Tužnu vest saopštila je Parohija Svete Trojice u Roterdamu.
"Draga braćo i sestre,
Sa dubokom tugom i žalošću obaveštavamo vas da se naš dragi duhovnik, protojerej Vojislav Bilbija, upokojio u Gospodu.
Otišao je iz ovozemaljskog života ostavljajući iza sebe neizbrisiv trag u životima mnogih ljudi koje je svojom verom, ljubavlju, molitvom i pastirskom brigom duhovno ukrepljivao.
O vremenu i mestu sahrane, kao i drugim detaljima, obavestićemo vas naknadno", navodi se u objavi u kojoj se dodaje:
"Sa molitvenim sećanjem i nadom u Vaskrsenje, uznosimo molitve Gospodu da dušu novoprestavljenog sluge Svoga, oca Vojislava, nastani u Carstvu Svome, gde nema bolesti, žalosti ni uzdisanja, nego gde je život beskonačni.
Vječnaja pamjat!
Bog da mu dušu prosti i podari Carstvo nebesko."