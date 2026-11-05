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Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović oglasio se iz Sjedinjenih Američkih Država, rekavši da ga očekuju važni sastanci u vezi sa pokretanjem zajedničkog američko-britansko-srpskog projekta u oblasti molekularne biologije i genetskog inženjeringa, kao i nastavkom realizacije projekta izgradnje fabrike dronova u Severnoj Karolini.

- Evo na marginama CPEC-a smo imali baš one sastanke koje sam planirao, a pre svega oni koji su meni najvažniji, a to je kada su naši novi projekti, pre svega u oblasti molekularne biologije i genetskog inženjeringa, u pitanju - rekao je Mitrović, pa dodao:

- I evo, dogovorili smo da idemo posle na sastanak sa bivšom premijerkom Britanije, koja je, čini mi se, razumela na najbolji način šta ovo zapravo znači za, rekao bih, civilizaciju uopšte.

01:40 Željko Mitrović u SAD Izvor: Ustupljen video

- Tako da, Genetic Biotech, koji se formirao u Srbiji, već je formiran, ali najverovatnije ćemo „head office“ pomeriti u Britaniju, pre svega zbog, rekao bih, trenutnih nestabilnosti u Srbiji, ali sa ambicijom da ga vratimo u Srbiju. Imaće svoja predstavništva u Hjustonu, Njujorku, Londonu i Beogradu.Tako da, evo, veoma smo zadovoljni, zato što verujem da će, pored svih ovih AI tehnologija, pored svih ovih tehnologija koje se odnose na proizvodnju bespilotnih letelica, institut koji sam odavno planirao, a sada će prerasti u razvojni centar, biti formiran u narednih 7 do 10 dana. Tako da, počinjemo sve one projekte i zahvaljujem se svim doktorima i ekspertima koji su nas podržali u ovom projektu, i iz Beograda, i iz Londona, i iz Hjustona, i iz Njujorka.Tako da, dobro je počeo ovaj CPEC - rekao je Mitrović za kraj.

On se oglasio i na svom instagram profilu.

- Ima neke vajde od ove vremenske razlike između Amerike i Srbije, današnji dan mi traje 30 sati. Još su piloti preko Atlantika dali gas, pa sam od Londona do Majamija leteo manje od 8 sati!Evo, sad sa aerodroma žurim u Palm Beach, pa onda u Mar-a-Lago, u Trampovu rezidenciju, gde pored konferencije CPAC imam tri veoma važna sastanka oko osnivanja zajedničkog američko-britansko-srpskog projekta u oblasti mikromolekularne biologije i genetskog inženjeringa, ali i već započete izgradnje fabrike dronova u Severnoj Karolini, zajedno sa partnerom Raven Advisory! - napisao je Mitrović uz video-snimak.