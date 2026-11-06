Bićete nervozni zbog poslovnih promena s kojima se u načelu nećete slagati, a koje ćete biti prinuđeni da sprovodite. Predano ćete raditi, ali i biti ...

Maksimalno ćete se posvetiti poslu, ali možete očekivati podršku nadređenih. Vaša emotivna veza biće na sigurnim nogama, a slobodni će uživati u društ...

Zbog promena na poslu moraćete da promenite svoje radne navike, što vam neće lako pasti. Stariji kolega će vas omesti na putu do uspeha, ali to vas ne...

Ovog dana napravićete dobar početak na putu do poslovnog uspeha. Privatnici neće odoleti poslovnim izazovima - i manja doza rizika biće veliki motiv d...

Stanje na poslu je uobičajeno, pa nećete imati većih problema. Emotivne veze prolaze kroz fazu transformacije. Partner nesebično doprinosi harmoniji u...

Uspećete da se pozicionirate u okviru svog kolektiva ili da postignete uspeh ako radite samostalno. Bićete zbunjeni reakcijama bliskih kolega. Emotivn...

Više ćete biti raspoloženi za provod nego za rad. A i unosite emocije u posao, što se može ispostaviti kao negativno delovanje na razvoj situacije. U ...

Često ćete izlaziti u susret željama kolega i poslovnih partnera. Držaćete se ciljeva koje ste zacrtali, ali ovog dana veći deo posla ostaje nezavršen...

Uspećete da pronađete načine za novu zaradu, možda i za dodatni posao. Želećete da vodite glavnu reč na poslu, što vas može dovesti u loš položaj. Mog...

Imaćete kvalitetnu komunikaciju s kolegama i jasno staviti do znanja svoje želje i planove. Konstantno se takmičite sa svojim okruženjem, ali i sa sob...