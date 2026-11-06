Društvo
NESTAO DEČAK U SMEDEREVSKOJ PALANCI, AKTIVIRAN SISTEM "PRONAĐI ME"! Mališan išetao iz dečijeg dispanzera, od tada mu se gubi svaki trag
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Desetogodišnji dečak nestao je juče u Smederevskoj Palanci zbog čega je MUP aktivirao sistem Pronađi me.
Mališan je visok oko 150 cm, težak 65 kg, ima crnu kosu i smeđe oči.
U trenutku nestanka na sebi je imao crnu jaknu sa kapuljačom i sivom bojom u predelu podlaktica, crnu majicu sa belim natpisom na grudima podvučenim crvenom crtom, donji deo plave trenerke sa belom aplikacijom u visini leve butine i crne patike.
Mališan je oko 09.52 napustio dečji dispanzer u Ulici Prvog srpskog ustanka u Smederevskoj Palanci, i od tada mu se gubi svaki trag.
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