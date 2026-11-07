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Sezona krsnih slava u Srbiji već je počela, a domaćini koji se pripremaju za slavsku trpezu uveliko obilaze pijace i nabavljaju potrebne namirnice. Međutim, cene povrća, voća i drugih proizvoda značajno se razlikuju,pa ista namirnica na jednoj pijaci može da košta i nekoliko puta više nego na drugoj.

Prema podacima sa pijaca u Srbiji, najveće razlike primećuju se kod pasulja, karfiola, paradajza, paprika i pojedinih vrsta voća. Zbog toga bi domaćini koji planiraju veće nabavke mogli ozbiljno da uštede ukoliko pre kupovine uporede cene.

Pasulj i do 1.000 dinara, kupus znatno povoljniji

Pasulj, jedna od namirnica koja se često nalazi na posnoj slavskoj trpezi, prodaje se po cenama od 400 do čak 1.000 dinara za kilogram, u zavisnosti od pijace i ponude. Na većini obuhvaćenih pijaca njegova cena kreće se između 400 i 600 dinara, dok na pojedinim mestima dostiže 700 ili 800 dinara.

Foto: Kurir Televizija

Sa druge strane, kupus je znatno pristupačniji. Kilogram ovog povrća košta od 60 do 150 dinara, a na velikom broju pijaca može se pronaći za 80 do 100 dinara.

Krompir, koji se često koristi za pripremu slavskih priloga i salata, prodaje se po cenama od 70 do 200 dinara za kilogram. Ipak, najčešće se može kupiti za 100 do 150 dinara.

Foto: Filip Plavčić

Velike razlike beleže se i kod crnog luka, čija cena iznosi od 80 do 300 dinara za kilogram, dok se šargarepa prodaje za 100 do 250 dinara.

Paprike i paradajz među skupljim namirnicama

Domaćini koji za slavsku trpezu planiraju pripremu različitih salata moraće da izdvoje nešto više novca za pojedine vrste povrća.

Paradajz se na pijacama širom Srbije prodaje po cenama od 150 do 500 dinara za kilogram. Na nekim mestima može se pronaći za 150 do 180 dinara, dok na drugim njegova cena dostiže i 500 dinara.

1/7 Vidi galeriju Koja je paprika najbolja za ajvar Foto: Kurir/T.S.

Slična situacija je i sa paprikom, koja košta od 100 do 400 dinara za kilogram. Na pojedinim pijacama cene se kreću između 100 i 200 dinara, dok na skupljim prodajnim mestima kilogram može da dostigne 350 ili 400 dinara.

Karfiol takođe spada među skuplje vrste povrća. Njegova cena kreće se od 150 do 450 dinara za kilogram, dok se krastavac, prema uporedivim podacima, prodaje za 100 do 350 dinara.

Ovakve razlike pokazuju da troškovi pripreme slavskih salata i priloga mogu značajno da variraju u zavisnosti od mesta kupovine.

Koliko košta voće za slavsku trpezu?

Osim povrća, važan deo slavske kupovine često je i voće, posebno za domaćine koji žele da pripreme bogatiju trpezu.

Jabuke se na pijacama prodaju po cenama od 80 do 350 dinara za kilogram. Na većini prodajnih mesta moguće ih je pronaći za 100 do 200 dinara, ali postoje i pijace na kojima su znatno skuplje.

Kruške koštaju od 70 do 400 dinara za kilogram, dok se šljive prodaju po cenama od 70 do 300 dinara.

Foto: Kurir/S. Ć.

Posebno velike razlike zabeležene su kod grožđa. Kilogram ovog voća može da se kupi za 150 dinara, ali na pojedinim pijacama cena dostiže čak 600 dinara.

To znači da razlika u ceni samo jednog kilograma grožđa između najjeftinije i najskuplje ponude može da iznosi čak 450 dinara.

Jaja od 10 do 40 dinara po komadu

Za domaćine koji pripremaju mrsnu slavsku trpezu, jaja su jedna od namirnica koje se često kupuju u većim količinama, naročito za pripremu predjela, salata i kolača.

Cena jaja već od 12 dinara po komadu Foto: Dijana Šćekić

Prema podacima sa pijaca, cena jednog jajeta kreće se od 10 do 40 dinara, mada se na većini mesta prodaju za 15 do 30 dinara po komadu.

Ukoliko se kupuje 30 jaja, ukupni trošak, u zavisnosti od cene, može da bude od 300 do čak 1.200 dinara.

Cene se razlikuje od pijace do pijace

Podaci pokazuju da ne postoji jedinstvena cena namirnica na pijacama u Srbiji. Dok se pojedini proizvodi prodaju po relativno ujednačenim cenama, kod drugih razlike dostižu i nekoliko stotina dinara po kilogramu.

Foto: Kurir/T.S.

Za domaćinstva koja pripremaju slavsku trpezu za veći broj gostiju, takve razlike mogu da budu značajne, posebno kada se kupuje po nekoliko kilograma povrća, voća i drugih namirnica.

Zato se domaćinima, pre odlaska u veću nabavku, isplati da uporede ponudu i cene, jer pažljiv izbor mesta kupovine može da smanji ukupne troškove pripreme slave.