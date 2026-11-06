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Auto moto savez Srbije (AMSS) upozorio je jutros vozače na opasnost od poledice. Padavina nema i vozači teže primećuju poledicu zbog koje je zaustavni put vozila duži.

AMSS podseća da od novembra do aprila vozila moraju imati sva četiri zimska pneumatika ukoliko se na kolovozu nalaze sneg, led ili poledica.

Na naplatnim stanicama na autoputevima nema zadržavanja vozila.

Na graničnim prelazima nema zadržavanja vozila.

(Kurir.rs)

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