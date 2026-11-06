Nova sezona donosi nove modne inspiracije, a sada je pravi trenutak da ih pronađete po povoljnijim cenama. Međusezonsko sniženje u Fashion&Friends i Fashion Company radnjama donosi 30% popusta na odabrane komade iz aktuelne kolekcije jesen/zima 2026.

Od 5. novembra u radnjama Fashion&Friends, Replay, Diesel, Tommy Hilfiger, Levi’s, Calvin Klein Jeans, Armani Exchange, Guess, Hugo, Timberland, Camper, Liu Jo, Scotch & Soda, Superdry, Steve Madden i Shoezen očekuju vas ključni komadi sezone po atraktivnijim cenama. Od modela za svakodnevne kombinacije do upečatljivih odevnih komada i aksesoara koji upotpunjuju svaki outfit, ovo je prilika da otkrijete nove modne adute i date drugačiji pravac svom sezonskom garderoberu.

Kada temperature padnu, modna igra postaje još zanimljivija. Slojevite kombinacije, omiljeni denim, jakne koje privlače pažnju, udobna obuća i detalji koji prave razliku čine osnovu jesenjih i zimskih outfita. A sada sve to dolazi po još boljim cenama, pa je pravi trenutak za osveženje garderobera.