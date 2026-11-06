Gorki List na velikoj svečanosti dodelio Nagradu za ljudskost „Sve je u nama“: petoro izuzetnih ljudi dobilo priznanja za vrednosti koje inspirišu
Ovogodišnja ideja pretočena je u scensku predstavu u režiji Gorčina Stojanovića, istaknutog pozorišnog i filmskog reditelja i scenografa.
Kroz pet scenskih priča pokret, muzika i pozorišni izraz povezani su u celinu koja je podsetila na to kako se ljudske vrednosti otkrivaju kroz postupke i odnose prema drugima. Publiku je kroz umetnički i svečani deo programa vodio glumac Branimir Brstina.
Na svojim tradicionalnim okupljanjima Gorki List je godinama isticao lepotu i bogatstvo prirode, kao i raznolikost biljaka čiji mirisi i ukusi oblikuju njegov prepoznatljiv karakter. Ove godine ta priča dobila je novu dimenziju: kao što različite biljke doprinose jedinstvenom ukusu Gorkog Lista, tako i različite vrline oblikuju ono najlepše u čoveku.
Koncept „Sve je u nama“ nadovezao se na inicijativu „Od društva za prirodu“, usmeravajući pažnju sa onoga što priroda pruža nama na ono što mi možemo da pružimo jedni drugima.
Govoreći o ideji ovogodišnje večeri, Vojin Đorđević jeistakao da je želja organizatora bila da u središte proslave stavi čoveka i vrednosti koje nosi u sebi.
„Svi znamo koliko nam znači kada neko za nas učini nešto dobro. Ali znamo i koliko radosti osetimo kada mi učinimo nešto dobro za drugoga. Pa ipak, u svakodnevnom životu ponekad zaboravimo koliko su ti trenuci dragoceni. I zato smo ove godine poželeli da upravo čoveka i ono najlepše što nosi u sebi stavimo u središte naše svečanosti i odamo priznanje izuzetnim ljudima koji su svojim delima pokazali koliko dobro jedan čovek može da učini za drugoga“,poručio je Đorđević.
Nakon svečanog dela programa, veče je nastavljeno druženjem i muzičkim nastupom Ace Pejovića.
Tradicionalno Gala veče Gorkog Lista još jednom je povezalo priču o prirodi i jedinstvenom ukusu brenda sa vrednostima koje nosimo u sebi, uz poruku da se ono najlepše u čoveku prepoznaje u delima koja čini za druge.