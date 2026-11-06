Slušaj vest

Ovogodišnja ideja pretočena je u scensku predstavu u režiji Gorčina Stojanovića, istaknutog pozorišnog i filmskog reditelja i scenografa. 

Kroz pet scenskih priča pokret, muzika i pozorišni izraz povezani su u celinu koja je podsetila na to kako se ljudske vrednosti otkrivaju kroz postupke i odnose prema drugima. Publiku je kroz umetnički i svečani deo programa vodio glumac Branimir Brstina.

Na svojim tradicionalnim okupljanjima Gorki List je godinama isticao lepotu i bogatstvo prirode, kao i raznolikost biljaka čiji mirisi i ukusi oblikuju njegov prepoznatljiv karakter. Ove godine ta priča dobila je novu dimenziju: kao što različite biljke doprinose jedinstvenom ukusu Gorkog Lista, tako i različite vrline oblikuju ono najlepše u čoveku. 

Koncept „Sve je u nama“ nadovezao se na inicijativu „Od društva za prirodu“, usmeravajući pažnju sa onoga što priroda pruža nama na ono što mi možemo da pružimo jedni drugima.

Tradicionalno Gala veče Gorkog Lista ove godine proteklo je u znaku Nagrade za ljudskost “Sve je u nama”  Foto: New Media Team

Govoreći o ideji ovogodišnje večeri, Vojin Đorđević jeistakao da je želja organizatora bila da u središte proslave stavi čoveka i vrednosti koje nosi u sebi.

„Svi znamo koliko nam znači kada neko za nas učini nešto dobro. Ali znamo i koliko radosti osetimo kada mi učinimo nešto dobro za drugoga. Pa ipak, u svakodnevnom životu ponekad zaboravimo koliko su ti trenuci dragoceni. I zato smo ove godine poželeli da upravo čoveka i ono najlepše što nosi u sebi stavimo u središte naše svečanosti i odamo priznanje izuzetnim ljudima koji su svojim delima pokazali koliko dobro jedan čovek može da učini za drugoga“,poručio je Đorđević.

Nakon svečanog dela programa, veče je nastavljeno druženjem i muzičkim nastupom Ace Pejovića.

Tradicionalno Gala veče Gorkog Lista još jednom je povezalo priču o prirodi i jedinstvenom ukusu brenda sa vrednostima koje nosimo u sebi, uz poruku da se ono najlepše u čoveku prepoznaje u delima koja čini za druge.