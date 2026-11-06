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Ovogodišnja ideja pretočena je u scensku predstavu u režiji Gorčina Stojanovića, istaknutog pozorišnog i filmskog reditelja i scenografa.

Kroz pet scenskih priča pokret, muzika i pozorišni izraz povezani su u celinu koja je podsetila na to kako se ljudske vrednosti otkrivaju kroz postupke i odnose prema drugima. Publiku je kroz umetnički i svečani deo programa vodio glumac Branimir Brstina. Na svojim tradicionalnim okupljanjima Gorki List je godinama isticao lepotu i bogatstvo prirode, kao i raznolikost biljaka čiji mirisi i ukusi oblikuju njegov prepoznatljiv karakter. Ove godine ta priča dobila je novu dimenziju: kao što različite biljke doprinose jedinstvenom ukusu Gorkog Lista, tako i različite vrline oblikuju ono najlepše u čoveku.

Koncept „Sve je u nama“ nadovezao se na inicijativu „Od društva za prirodu“, usmeravajući pažnju sa onoga što priroda pruža nama na ono što mi možemo da pružimo jedni drugima.

1/6 Vidi galeriju Tradicionalno Gala veče Gorkog Lista ove godine proteklo je u znaku Nagrade za ljudskost “Sve je u nama” Foto: New Media Team

Govoreći o ideji ovogodišnje večeri, Vojin Đorđević jeistakao da je želja organizatora bila da u središte proslave stavi čoveka i vrednosti koje nosi u sebi.