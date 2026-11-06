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Ovakvi slučajevi iznova pokreću debatu o bezbednosti na ulicama, ali i o psihološkom stanju građana u vremenu kada se čini da strpljenja za druge gotovo i nema. Objašnjavajući psihološku pozadinu sve češćih izliva besa, psiholog Snežana Repac ističe da se uzrok krije u dubljim problemima koji se svakodnevno talože u ljudima.

- Živimo u vremenu hroničnog stresa koji ljudi svakodnevno akumuliraju, zbog čega i najbanalniji povodi mogu dovesti do eskalacije besa. Dodatni problem je što se u društvu stalno potenciraju razlike umesto onoga što nas povezuje i čini zajednicom. Zbog te preopterećenosti, okidači za agresiju postaju bizarni, tipičan primer je saobraćaj. Vozači su spremni na fizički sukob samo zato što neko nije dao migavac ili zbog gužve. Automobil pruža privid anonimnosti i lažne sigurnosti: ljudi imaju osećaj da su u svom privatnom prostoru iz kojeg mogu nekažnjeno da se iskale i pobegnu. Ipak, takvo ponašanje ne govori o saobraćaju, već o ličnosti pojedinca koji sebi dopušta da agresiju nekontrolisano prazni na javnom mestu - poručila je Repac.

04:47 OBRAČUN NA PEŠAČKOM PRELAZU U KALUĐERICI Zašto i najmanji sukob u saobraćaju vodi do noža i gde je nestalo strpljenje Izvor: Kurir televizija

Privid sigurnosti za volanom i uloga kaznene politike

S obzirom na to da Kaluđerica nije izolovan incident, postavlja se pitanje na koji način pojedinac može da prepozna i zauzda nagomilani bes pre nego što dođe do tačke pucanja. Govoreći o mehanizmima samokontrole i nužnosti postavljanja jasnih granica, Repac naglašava da nedostatak saosećanja mora biti nadomešten strahom od sankcija.

- Ono na čemu svako od nas mora da radi - kako individualno, tako i u odnosima sa najbližima, jeste rad na sopstvenom smirenju i kontroli impulsa. Međutim, da bi neko ovladao svojim impulsima, potreban mu je važan unutrašnji resurs: empatija. Kada su ljudi preplavljeni besom, saosećanje je prvo na udaru i teško ga je aktivirati. Ipak, čak i kada nema prostora za empatiju, kontrola ponašanja mora postojati. U tome ključnu ulogu igra jasna svest o posledicama i kazni. Smisao kazne jeste prevencija negativnog ponašanja, a to je posebno važno upravo za one koji ne umeju samostalno da obuzdaju svoje impulse - poručila je Repac.

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Kurir.rs

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