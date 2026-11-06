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Zmija koja je nedavno pronađena u dvorištu jedne osnovne škole na Novom Beogradu zapravo je mladunče loptastog pitona staro svega dva do tri meseca, a pregledom je utvrđeno da je dobrog zdravstvenog stanja, saopštio je Zavod za zaštitu prirode Srbije.

- Na osnovu prijave osoblja jedne škole na Novom Beogradu, stručni saradnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije izašli su na teren i uspešno zbrinuli pronađenu jedinku loptastog pitona. Pregledom je utvrđeno da je zmija dobrog opšteg zdravstvenog stanja i da je reč o juvenilnom primerku, mladuncu starom oko dva do tri meseca - navode u Zavodu za zaštitu prirode Srbije.

Foto: Zavod za zaštitu prirode Srbije

Na telu zmije su, kako kažu, uočene povrede od ujeda, najverovatnije mačke, koje nisu opasne po život jedinke. Piton je smešten u terarijum odgovarajućih dimenzija, gde je prihvatio ponuđenu hranu:

- Zavod nema pouzdanih informacija o tome kako je zmija dospela u školsko dvorište. Utvrđeno je da jedinka nije obeležena mikročipom, zbog čega nije moguće utvrditi ko je vlasnik životinje. Zmija je trenutno privremeno i na adekvatan način zbrinuta u prostorijama Zavoda. Zavod će se u narednom periodu pisanim putem obratiti Ministarstvu zaštite životne sredine sa zahtevom za odlučivanje o njenom trajnom zbrinjavanju.

Loptasti piton (Python regius) je vrsta zmije koja nije opasna po ljude. Umesto da reaguje agresivno, ova mirna zmija se, kada se uplaši, sklupča u čvrstu loptu, zbog čega je jedna od najpopularnijih zmija koje se drže kao kućni ljubimci.

Foto: Zavod za zaštitu prirode Srbije

Loptasti piton je međunarodno zaštićena vrsta. Za promet, trgovinu i držanje u zatočeništvu vrsta sa ovih priloga obavezna je dozvola koju izdaje Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu mišljenja Zavoda za zaštitu prirode Srbije.