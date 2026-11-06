Otkriveni detalji o pitonu koji je nađen u školi na Novom Beogradu! Nije čipovan, ima povrede, a misterija vlasnika i dalje traje! (FOTO)
- Na telu zmije su uočene povrede od ujeda, najverovatnije mačke, ali nisu opasne po život, a zmija je privremeno zbrinuta u terarijumu i prihvatila je hranu.
Zmija koja je nedavno pronađena u dvorištu jedne osnovne škole na Novom Beogradu zapravo je mladunče loptastog pitona staro svega dva do tri meseca, a pregledom je utvrđeno da je dobrog zdravstvenog stanja, saopštio je Zavod za zaštitu prirode Srbije.
- Na osnovu prijave osoblja jedne škole na Novom Beogradu, stručni saradnici Zavoda za zaštitu prirode Srbije izašli su na teren i uspešno zbrinuli pronađenu jedinku loptastog pitona. Pregledom je utvrđeno da je zmija dobrog opšteg zdravstvenog stanja i da je reč o juvenilnom primerku, mladuncu starom oko dva do tri meseca - navode u Zavodu za zaštitu prirode Srbije.
Na telu zmije su, kako kažu, uočene povrede od ujeda, najverovatnije mačke, koje nisu opasne po život jedinke. Piton je smešten u terarijum odgovarajućih dimenzija, gde je prihvatio ponuđenu hranu:
- Zavod nema pouzdanih informacija o tome kako je zmija dospela u školsko dvorište. Utvrđeno je da jedinka nije obeležena mikročipom, zbog čega nije moguće utvrditi ko je vlasnik životinje. Zmija je trenutno privremeno i na adekvatan način zbrinuta u prostorijama Zavoda. Zavod će se u narednom periodu pisanim putem obratiti Ministarstvu zaštite životne sredine sa zahtevom za odlučivanje o njenom trajnom zbrinjavanju.
Loptasti piton (Python regius) je vrsta zmije koja nije opasna po ljude. Umesto da reaguje agresivno, ova mirna zmija se, kada se uplaši, sklupča u čvrstu loptu, zbog čega je jedna od najpopularnijih zmija koje se drže kao kućni ljubimci.
Loptasti piton je međunarodno zaštićena vrsta. Za promet, trgovinu i držanje u zatočeništvu vrsta sa ovih priloga obavezna je dozvola koju izdaje Ministarstvo zaštite životne sredine, na osnovu mišljenja Zavoda za zaštitu prirode Srbije.
"U slučaju pojave zmije na javnom mestu, bez obzira na to da li je reč o autohtonoj ili alohtonoj vrsti, potrebno je kontaktirati Službu zoohigijene "Veterina Beograd”. Ukoliko služba nije u mogućnosti da izađe na teren, potrebno je obratiti se Zavodu za zaštitu prirode Srbije. Nema razloga za paniku - zmije nikada ne napadaju prve, već se brane samo kada su ugrožene", navodi se u saopštenju.