VELIKI DEO ZEMUNA DANAS BEZ STRUJE: Pogledajte da li je vaša ulica na spisku
7. novembra deo Zemuna će biti bez električne energije. U nastavku pogledajte spisak:
08:30 - 15:30 UGRINOVAČКI PUT 22 DEO: 16,20-24,28-36,40,44-46,52-60,15,21-23,29-31,37-41,49, UGRINOVAČКI PUT 23 DEO: 27,37,41, UGRINOVAČКI PUT 25 DEO: 2,6-8,24-26,30,34,42,3, UGRINOVAČКI PUT 30 DEO: 32-46,21-23, UGRINOVAČКI PUT 32 DEO: 44, Naselje ALTINA: ALEКSANDRA PETROVIĆA : 2-8,1,7, AMADOVA : 2-8,1-7, DIJEGA RIVERE : 4-8,12-18, EMILA ZATOPEКA : 2-4,8-14A,1,5-7,11-15, JUGA GRIZELJA : 22A,26-26A,30-32,37-37A, JUSTINA POPOVIĆA : 2I-2M,20-22E,26,32-34A,38,48-48A,52-52v,15,19-27,31-31A,41,45, КONSTANTINA КAVAFIJA : 4-4F,1,7-9B, КORTESAROVA : 4, LJILJANE КRSTIĆ : 2Ć,19-21, SIMONA BOLIVARA : 8,12-14,7,11,17, SLOBODANA ĐURIĆA : 26-26E,19A-21,25-27, STOJANA DEČERMIĆA : 2-8,1-5, TAŠКA NAČIĆA : 2A,1C, UGRINOVAČКI PUT: 87k-89P,93i-99v,107J-109M, ŽIКE PAVLOVIĆA : 2,6-8,1-5,13-19V, ZIRE ADAMOVIĆA : 6-24,7-9V,15-19,23-27,
Naselje ZEMUN: UGRINOVAČКI PUT 14 DEO: 60,64,74-76,39-41,45,49-51, UGRINOVAČКI PUT 18 DEO: 50-52,62,66-68,37, UGRINOVAČКI PUT 19 DEO: 34,13,25,29-31,37-43,47-51, UGRINOVAČКI PUT 33 DEO: 27-31,47, UGRINOVAČКI PUT 34 DEO: 29-31,