Slušaj vest

Majka bebe koja je preminula tokom porođaja u Opštoj bolnici u Novom Pazaru, Emina S, iznela je za Mahalu svoje svedočenje o događajima koji su prethodili smrti novorođenčeta, navodeći da je tokom porođaja tražila carski rez, ali da joj je rečeno da bolnica nema dovoljno krvi i da je malokrvna.

„U Opštu bolnicu u Novom Pazaru došla sam na redovnu CTG kontrolu, ne očekujući da ću se tog dana poroditi. Doktorka J. H. me je primila oko 11.30 časova. Nakon dva CTG snimka, za koja je rekla da nisu dobra, ponovila je snimanje i uočila da nešto nije u redu.

Foto: screenshot pink tv

Pozvala je doktorku D. D. da i ona pogleda snimak, nakon čega su me povele na ultrazvuk. Uočile su povećanu količinu plodove vode i promene na snimku“, navela je Emina S.

Kako je ispričala za Mahalu, nakon toga pozvano je još lekara, među kojima doktori S. S, S. Ć. i neonatolog, sa kojima su se konsultovali o njenom stanju.

„Zaključili su da treba hitno da budem transportovana sanitetskim vozilom u Kragujevac. Doktorka S. S. je predložila da me prethodno ginekološki pregleda. Nakon pregleda rekla je da sam potpuno spremna za porođaj i da nema ništa od Kragujevca.

Kada je došlo do promene smene, doktorka J. H. je moj slučaj prepustila doktorki D. D, koja je molila kolege da je ne ostavljaju samu“, ispričala je Emina.

Prema njenom svedočenju, porođaj je potom započet medicinskom stimulacijom, iako do tada nije osećala porođajne bolove.

„Doktorka D. D. me je uvela u salu i uključila medicinsku stimulaciju za pokretanje porođajnih bolova, jer ih do tada nisam osećala. Pozvala je doktora M. Š. telefonom i rekla mu da ne može sama da vodi porođaj jer joj je to prvi prirodni porođaj. On je stigao nakon pola sata.

Kada su ponovo obavili ginekološki pregled, rekli su da ipak nisam potpuno spremna za porođaj, kako je prethodno zaključila doktorka S. S.“, navela je ona.

Emina je ispričala i da je tokom porođaja utvrđeno da je plodova voda zelene boje, kao i da je tražila da se porođaj završi carskim rezom.

„Tražila sam carski rez, ali je doktorka odbijala, uz obrazloženje da bolnica nema dovoljno krvi, a da sam ja malokrvna.

Bebi je izašla samo glava, a lekari su pokušavali da završe porođaj pritiskanjem stomaka, ali beba nije izlazila. Pozvali su doktorke S. Ć. i S. S. u pomoć. Doktorka S. Ć. je stigla i intervenisala, nakon čega je beba izašla, ali je, nažalost, bila mrtva“, navela je Emina S.

Ona je posebno izrazila žaljenje zbog toga što je, kako smatra, tako komplikovan slučaj ostavljen mladoj doktorki.

„Najviše žalim zašto su tako težak slučaj ostavili mladoj ginekološkinji, bez godina iskustva“, poručila je Emina S. za Mahalu.

Podsetimo, beba je preminula 30. oktobra na Odeljenju za ginekologiju i akušerstvo Opšte bolnice u Novom Pazaru, u 40. nedelji trudnoće. Otac deteta, Adnan Rebronja, ranije je za Mahala.rs govorio o sumnjama u moguće propuste tokom porođaja i najavio obraćanje tužilaštvu i zdravstvenoj inspekciji.