Vojislav Bilbija bio je unuk Miloša Bilbije, sveštenika koji je imao ključnu ulogu u tome što Gavrilo Princip nije osuđen na smrtnu kaznu vešanjem već na dvadesetogodišnju robiju.

Protojerej Boris je za Kurir rekao da to ima posebno mesto u porodičnom nasleđu oca Vojislava.

- Kako je sam otac Vojislav često svedočio, posle Sarajevskog atentata 1914. godine austrougarske vlasti zahtevale su od sveštenika Miloša da izmeni datum rođenja Gavrila Principa u matičnoj knjizi krštenih. Gavrilo Princip nije bio navršio 20 godina u vreme atentata, što je imalo neposredan značaj za određivanje kazne. Od sveštenika Miloša traženo je da pogazi upisanu istinu i pod pritiskom vlasti izmeni zvanični zapis. On je odbio, ne pristajući da istinu podredi političkoj volji i nepravdi! Zbog svog odbijanja bio je zatvoren i izložen strahovitom mučenju u Livnu. Mučitelji su mu palili bradu i kosu i tukli ga vrećama napunjenim peskom. Posledice tog mučenja bile su toliko teške da se od njih nikada nije oporavio. Upokojio se 28. jula 1916. godine - ispričao je protojerej Boris Topić.

Srpska pravoslavna crkva proglasila je Miloša Bilbiju za sveca na Svetom arhijerejskom saboru 2022. godine, a njegove mošti počivaju u hramu u Bosanskom Grahovu od 2018. Sveti prota Miloš Bilbija se proslavlja 10. avgusta, kada se u Grahovu okupljaju vernici i poštovaoci da odaju poštu čoveku koji nije poklekao i da se podsete na njegovo zaveštanje.