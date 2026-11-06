Slušaj vest

Trudnica iz Kraljeva, koja je bila u četvrtom mesecu trudnoće, preminula je 3. novembra u Opštoj bolnici ''Studenica'' u Kraljevu, saznaje Kurir.

Ona je, kako saznajemo, sahranjena juče na Novom groblju u Kraljevu.

- Umrla je za kratko vreme! Njena porodica je van sebe - navodi izvor Kurira.

Naša saznanja potvrdila je uprava ove zdravstvene ustanove.

opsta-bolnica-studenica-ilustracija-2.jpg
Foto: J.S./Ilustracija

- Ekipa hitne medicinske pomoći je 3. novembra sa terena, pod merama reanimacije, bez znakova života, u Opštu bolnicu "Studenica" dovezla trudnicu u četvrtom mesecu trudnoće. Na prijemnom odeljenju Hirurške bolnice ih je dočekala anesteziološka ekipa, koja je nastavila reanimaciju. Pored preduzetih mera reanimacije pacijentkinja je preminula- navela je za Kurir v.d. direktora OB "Studenica" msc. dr Mirjana Krčevinac i dodala:

screenshot-1.jpg
Foto: Printscreen/Youtube

- Preduzete su sve zakonske mere i procedure, a naložena je unutrašnja kontrola kvaliteta stručnog rada, koja je u toku - dodala je dr Krčevinac.

Ne propustiteDruštvoKOMISIJA ISPITALA SLUČAJ SMRTI TRUDNICE (25) IZ UŽICA Mlada žena izdahnula u 6. mesecu trudnoće, a EVO ŠTA JE POKAZALA ISTRAGA
untitled1.jpg
DruštvoKO JE KRIV ZA SMRT PORODILJE U NIŠU Pored bolnice u Leskovcu, inspekcija "češlja" i UKC NIŠ: "Primljena je u jako lošem stanju"
56.jpg
DruštvoPOTRESNE REČI SUPRUGA PREMINULE PORODILJE IZ ZAJEČARA: Tugo moja, anđele moj, umesto da kupimo kuću ja ti kupujem sanduk
sdgd.jpg
DruštvoPRE DVE NEDELJE PRAVILA VELIKU SVADBU, A SAD UMRLA U ŠESTOM MESECU TRUDNOĆE: Tuga u Užicu zbog smrti trudnice (25)
opsta-bolnica-uzice-trudnice.jpg