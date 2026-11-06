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Trudnica iz Kraljeva, koja je bila u četvrtom mesecu trudnoće, preminula je 3. novembra u Opštoj bolnici ''Studenica'' u Kraljevu, saznaje Kurir.

Ona je, kako saznajemo, sahranjena juče na Novom groblju u Kraljevu.

- Umrla je za kratko vreme! Njena porodica je van sebe - navodi izvor Kurira.

Naša saznanja potvrdila je uprava ove zdravstvene ustanove.

Foto: J.S./Ilustracija

- Ekipa hitne medicinske pomoći je 3. novembra sa terena, pod merama reanimacije, bez znakova života, u Opštu bolnicu "Studenica" dovezla trudnicu u četvrtom mesecu trudnoće. Na prijemnom odeljenju Hirurške bolnice ih je dočekala anesteziološka ekipa, koja je nastavila reanimaciju. Pored preduzetih mera reanimacije pacijentkinja je preminula- navela je za Kurir v.d. direktora OB "Studenica" msc. dr Mirjana Krčevinac i dodala:

Foto: Printscreen/Youtube