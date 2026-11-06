Kurir saznaje: Trudnica u četvrtom mesecu trudnoće preminula u Kraljevu! Ovako su joj se borili za život
- Trudnica iz Kraljeva, u četvrtom mesecu trudnoće, preminula je 3. novembra u Opštoj bolnici 'Studenica'.
- Hitna pomoć ju je dovezla bez znakova života, a lekari su nastavili reanimaciju, ali bez uspeha.
- U bolnici je naložena unutrašnja kontrola kvaliteta stručnog rada, koja je u toku.
Trudnica iz Kraljeva, koja je bila u četvrtom mesecu trudnoće, preminula je 3. novembra u Opštoj bolnici ''Studenica'' u Kraljevu, saznaje Kurir.
Ona je, kako saznajemo, sahranjena juče na Novom groblju u Kraljevu.
- Umrla je za kratko vreme! Njena porodica je van sebe - navodi izvor Kurira.
Naša saznanja potvrdila je uprava ove zdravstvene ustanove.
- Ekipa hitne medicinske pomoći je 3. novembra sa terena, pod merama reanimacije, bez znakova života, u Opštu bolnicu "Studenica" dovezla trudnicu u četvrtom mesecu trudnoće. Na prijemnom odeljenju Hirurške bolnice ih je dočekala anesteziološka ekipa, koja je nastavila reanimaciju. Pored preduzetih mera reanimacije pacijentkinja je preminula- navela je za Kurir v.d. direktora OB "Studenica" msc. dr Mirjana Krčevinac i dodala:
- Preduzete su sve zakonske mere i procedure, a naložena je unutrašnja kontrola kvaliteta stručnog rada, koja je u toku - dodala je dr Krčevinac.