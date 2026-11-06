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Venčanje bi trebalo da bude jedan od najlepših dana u životu, ali za jedan par iz Beograda radost je, barem delimično, pokvarilo neprijatno iznenađenje koje ih je sačekalo tek kada su ostali sami i počeli da otvaraju svadbene koverte.

Među brojnim čestitkama i poklonima našla se i koverta od mladoženjinog brata od strica, koji već godinama živi i radi u Nemačkoj.

Iako se na svadbi, kako se prepričava, naravno, nije očekivalo da svi gosti daju "masne" pare za poklon, mladenci su ostali zatečeni kada su u njegovoj koverti pronašli svega 20 evra.

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Razlog njihove ljutnje, međutim, nije bio samo novac. Mnogo više ih je, navodno, pogodio osećaj da je neko kome su godinama izlazili u susret pokazao da ne ceni njihovo gostoprimstvo.

Godinama bili tu za njega, a onda usledilo iznenađenje

Rođak je poreklom iz unutrašnjosti Srbije, dok mladenci žive u Beogradu. Kada god bi dolazio u prestonicu, umeo je da ostane kod njih po nekoliko dana, umesto da traži drugi smeštaj.

Njih dvoje su i pre venčanja živeli zajedno, pa im, kako navode, nije bio problem da ga ugoste. U njihovom domu imao je gde da prespava, da se odmori i provede nekoliko dana bez dodatnih troškova.

Upravo zbog toga, kada su otvorili njegovu kovertu, nije im bilo jasno da li je reč o šali, previdu ili namernoj poruci.

- Nije stvar u tome da smo očekivali da nam neko plati svadbu. Svako daje koliko može i koliko želi. Ali kada god je dolazio u Beograd, kod nas je imao smeštaj. Nikada mu nismo rekli da ne može da dođe, niti smo mu nabijali na nos to što spava kod nas - ispričala je mlada.

Radi u Nemačkoj, a poklon od 20 evra?

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Dodatno ih je, navodno, iznenadila činjenica da rođak godinama radi građevinske poslove u Nemačkoj, gde su zarade znatno više nego u Srbiji.

Upravo zato, mladenci su, kako kažu, očekivali da pokaže više pažnje.

- Da je čovek bez posla, da jedva sastavlja kraj s krajem, pa da kažeš - dobro, dao je koliko je imao. Ali on radi u Nemačkoj, stalno je tamo, a kada dođe ovde, zna gde može da prespava. Zato nam je sve to baš ružno - kaže mladoženja.

"Sada ćemo dobro razmisliti..."

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Kada se početno iznenađenje pretvorilo u ljutnju, supružnici su, navodno, počeli da preispituju i svoje ranije postupke.

Da li su bili previše gostoljubivi? Da li su pomagali zato što su to iskreno želeli ili su negde u sebi očekivali da će im se pažnja jednog dana vratiti? I da li poklon sa svadbe uopšte treba da utiče na odnos koji su godinama gradili?

"Nećemo nikoga da jurimo zbog koverte niti da tražimo objašnjenje zašto je dao toliko. Ali sledeći put kada bude zvao da dođe u Beograd i pita da li može da prespava kod nas, verovatno ćemo malo drugačije razmišljati", kažu mladenci.

Da li će se rodbinski odnos zaista promeniti zbog jednog svadbenog poklona ili će se neprijatnost s vremenom zaboraviti, ostaje da se vidi.

Jedno je sigurno - u priči o svadbenim kovertama novac često postane mnogo više od novca. Za jedne je to običan poklon, za druge znak pažnje, a za treće - merilo uzajamnog poštovanja.