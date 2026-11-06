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Ministarstvo prosvete objavilo je danas Konkurs za dodelu učeničkih i studentskih stipendija izuzetno nadarenim učenicima i studentima u Republici Srbiji za školsku 2026/2027. godinu, a onlajn prijave podnose se od 7. do 22. novembra.

Iznos sipendije na mesečnom novou za nadarene učenike iznosi 15.000,00 dinara, za studente na osnovnim studijama 24.000,00, dok stipendija za studente na master i doktorskim studijama iznosi 30.000,00 dinara a isplata stipendija biće u 12 mesečnih rata.

Pravo da se prijave na Konkurs za dodelu stipendija izuzetno nadarenim učenicima, u skladu sa Zakonom, imaju učenici srednjih škola čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, počev od drugog razreda srednje škole, koji su prvi put upisani u određeni razred u tekućoj školskoj godini, čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji stalno postižu odličan opšti uspeh i koji osvoje jedno od prva tri mesta na međunarodnim i/ili republičkim takmičenjima koja se nalaze u kalendaru takmičenja učenika.

Za ostvarivanje prava na stipendiju za izuzetno nadarene učenike, učenici koji ispunjavaju propisane uslove, polažu standardizovane testove, osim učenika umetničkih škola koji nisu na teoretskom odseku.

Redosled prijavljenih učenika za dodelu stipendije za izuzetno nadarene učenike utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha iz prethodno završenih razreda srednje škole, osvojenog mesta na međunarodnim i republičkim takmičenjima i rezultata na standardizovanom testu

Pravo na rangiranje radi dobijanja stipendije stiče učenik koji na standardizovanim testovima ostvari najmanje 140 bodova.

Pravo da se prijave na konkurs za dodelu stipendija izuzetno nadarenim studentima imaju studenti državnih visokoškolskih ustanova, počev od treće godine studija, odnosno sa ostvarenih 120 ESP bodova, koji imaju položene svi ispiti iz prethodnih godina studija, koji su upisani prvi put na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, čije se studiranje finansira iz budžeta, koji su odmah nakon srednje škole upisali visokoškolsku ustanovu, koji imaju državljanstvo Republike Srbije, koji tokom studiranja ostvare prosečnu ocenu najmanje 9,00, koji su u kontinuitetu upisivali godine studiranja na teret budžeta i koji su položili sve ispite iz prethodnih godina studija.

Za ostvarivanje prava na stipendiju za izuzetno nadarene studente, studenti koji ispunjavaju propisane uslove polažu standardizovane testove, osim studenata umetničkih akademija koji nisu na teoretskom odseku.

Redosled prijavljenih studenata za dodelu stipendije za izuzetno nadarene studente utvrđuje se na osnovu uspeha ostvarenog tokom prethodnih studija i rezultata na standardizovanom testu.

Polaganje standardizovanih testova organizovaće se u roku od 30 dana od dana završene verifikacije prijavljenih učenika, odnosno studenata.

Stipendija za izuzetno nadarene učenike i studente dodeljuje se bez obaveze vraćanja i isplaćuje se u 12 mesečnih rata, u mesečnom novčanom iznosu koji utvrđuje ministar za svaku školsku godinu, u skladu sa zakonom, a odobrena stipendija isplaćuje se preko tekućeg računa otvorenog kod Banke Poštanska štedionica.

Detalji o dokumentima potrebnim za konkurisanje i link za prijavu nalaze se na sajtu Ministarstvo prosvete.