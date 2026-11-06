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U Domu Garde u kasarni „Topčider“ danas je održana svečanost povodom promocije polaznika 28. klase Osnovnog kursa za podoficire u prvi podoficirski čin — čin vodnika.

Najmlađim podoficirima Vojske Srbije završetak usavršavanja čestitao je komandant Komande za obuku general-major Vladan Milosavljević, istakavši da su ispunili visoke standarde i zaslužili da stupe u redove starešina.

— Tokom proteklih šest meseci, prolazeći kroz module individualne i specijalističke obuke, vi niste sticali samo stručna znanja, već ste kalili svoj karakter, razvijali timski duh i shvatali šta znači starešinska odgovornost — rekao je general Milosavljević.

Podsećajući na dugu tradiciju podoficirskog kora, komandant Komande za obuku poručio je da prvi čin donosi i obavezu da svojim radom i ponašanjem budu primer vojničke vrline. Naglasio je da će od njihovog znanja i sposobnosti da vode ljude zavisiti disciplina, moral i spremnost poverenih odeljenja, posada i timova.

1/10 Vidi galeriju Promocija nove generacije podoficira Vojske Srbije Foto: Milos Savic/MC Odbrana

Na svečanosti su uručena priznanja najuspešnijim polaznicima. Prvom u rangu, vodniku Ivanu Jovanoviću, general Milosavljević uručio je pozlaćeni podoficirski tesak, drugoplasiranom vodniku Pavlu Đukiću posrebreni, a trećem u rangu, vodniku Filipu Vesiću, standardni podoficirski tesak.

Obraćajući se u ime svoje klase, vodnik Jovanović je istakao da su izazove usavršavanja savladali zajedničkim trudom, zalaganjem i ljubavlju prema otadžbini. Zahvalio je instruktorima, komandirima i komandantima na prenetom znanju i iskustvu i poručio da promociju doživljavaju kao čast i podsticaj za dalje usavršavanje i rad na novouvedenom i modernizovanom naoružanju i opremi.

Svečanosti su prisustvovali članovi kolegijuma načelnika Generalštaba i komandanti jedinica Vojske Srbije, kao i rodbina i prijatelji najmlađih podoficira.