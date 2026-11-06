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Najopterećeniji putni pravci prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja su prohodni i nema snega, saopštilo je danas preduzeće "Putevi Srbije".

"Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka", naveli su u saopštenju.

Prilazi graničnim prelazima su prohodni, kao i prilazi zimskim turističkim centrima.

"Putevi Srbije savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, treba da voze zaista oprezno i pažljivo", piše u saopštenju.

Kurir.rs/Beta

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