Društvo
DEJAN NESTAO U KRAGUJEVCU! Poslednji put viđen u četvrtak ujutru u Bresnici - ako imate bilo kakvu informaciju, pozovite policiju
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U Kragujevcu se traga za Dejanom Sokolovićem (53), koji je poslednji put viđen juče oko 11 časova u kragujevačkom naselju Bresnica.
Kako je objavljeno na društvenim mrežama, Dejan je u trenutku nestanka na sebi imao sivu debelu zimsku jaknu, sivi donji deo trenerke sa džepovima i crne cipele.
Foto: Društvene Mreže
O njegovom nestanku obaveštena je policija.
Apeluje se na sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju ili su ga videli, da o tome obaveste policiju na broj 192 ili porodicu.
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