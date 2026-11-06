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U Kragujevcu se traga za Dejanom Sokolovićem (53), koji je poslednji put viđen juče oko 11 časova u kragujevačkom naselju Bresnica.

Kako je objavljeno na društvenim mrežama, Dejan je u trenutku nestanka na sebi imao sivu debelu zimsku jaknu, sivi donji deo trenerke sa džepovima i crne cipele.

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Foto: Društvene Mreže

O njegovom nestanku obaveštena je policija.

Apeluje se na sve građane koji imaju bilo kakvu informaciju ili su ga videli, da o tome obaveste policiju na broj 192 ili porodicu.

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