"Nije otišao da bi uradio reportažu o samom tom incidentu kao takvom, već uopšte o narkokartelima koji su već tada finansirali svoje aspiracije na Kosovu i Metohiji. I on je otišao da to istraži. I desila se situacija da su oni njega uhvatili i zarobili. Odveli su ga na jedan sprat zgrade u napuštene u Belgiji, i tu su ga jako mučili. Rekao mi je: 'Nikada nisam video takvu mržnju kao u očima jedne Albanke koja se zvala Elfete, a saznao sam to tako što se jedan prevario, pa joj se u trenutku obratio'. I kaže: 'Ona je bila jako mlada, ali nikada nisam mogao da pojmim da u jednom takvom mladom ženskom biću može da postoji takva mržnja. Ona je, kaže, meni zarivala nokte u oči, i sav sam bio krvav."