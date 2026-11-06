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Koronavirus je potvrđen kod jednog pacijenta u Novom Pazaru, nakon analize osam uzoraka poslatih Institutu „Torlak“. Zdravstvene službe istovremeno beleže povećan broj akutnih respiratornih infekcija, zbog čega su lekari uputili upozorenje građanima, posebno starijima i hroničnim bolesnicima.

Koronavirus je ponovo potvrđen među pacijentima sa respiratornim simptomima u Novom Pazaru, saopštio je dr Safet Ganić iz Zavoda za javno zdravlje Novi Pazar.

Kako je objasnio, Zavod je Institutu „Torlak“ poslao osam uzoraka kako bi se utvrdilo koji virusi izazivaju zdravstvene tegobe kod pacijenata.

Rezultati su pokazali da je jedan uzorak pozitivan na kovid 19, dok virus sezonskog gripa nije otkriven ni u jednom od osam analiziranih uzoraka.

Povećan broj respiratornih infekcija

Dr Ganić upozorio je da se u poslednjem periodu beleži povećan broj pacijenata sa akutnim respiratornim infekcijama.

Ipak, naglasio je da negativni rezultati testiranja na grip ne znače da ovog virusa nema među stanovništvom Novog Pazara i Tutina.

Reč je o malom broju analiziranih uzoraka, zbog čega se na osnovu njih ne može donositi zaključak o ukupnoj epidemiološkoj situaciji.

Zdravstvene tegobe mogu izazvati različiti virusi, uključujući rinoviruse, koji takođe dovode do simptoma sličnih gripu.

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Lekari upozoravaju na simptome

Povišena temperatura, kašalj, malaksalost, bolovi u mišićima, curenje nosa i otežano disanje mogu se javiti kod različitih respiratornih infekcija.

Zbog toga lekari upozoravaju da građani ne bi trebalo samostalno da zaključuju od koje su infekcije oboleli samo na osnovu simptoma.

U slučaju izraženih ili dugotrajnih tegoba potrebno je obratiti se zdravstvenim radnicima.

Poseban apel starijima i hroničnim bolesnicima

Dr Ganić posebno je apelovao na osobe starije od 65 godina i pacijente sa hroničnim bolestima da ne zanemaruju simptome respiratornih infekcija.

On je preporučio vakcinaciju protiv sezonskog gripa, kao jednu od mera za smanjenje rizika od težih oblika bolesti.

Prema dostupnim informacijama, u Novom Pazaru i Tutinu do sada je dato oko 1.300 doza vakcina protiv sezonskog gripa, a očekuju se i nove količine.

Zdravstvene službe nastavljaju praćenje respiratornih infekcija, dok se građanima savetuje da obrate pažnju na simptome i pravovremeno potraže medicinsku pomoć.