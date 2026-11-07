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U Kragujevcu su tokom građevinskih radova pronađene dve artiljerijske granate. Kako je saopštila Uprava za vanredne situacije, Operativni centar te Uprave je 6. novembra primio dojavu da su prilikom izvođenja radova na uređenju ulice Vladimira Rolovića u Kragujevcu pronađena neeksplodirana ubojna sredstva.

Odmah po prijemu dojave, po nalogu načelnika Uprave, formiran je i upućen na lice mesta tim za uklanjanje neeksplodiranih ubojnih sredstava Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu.

Izlaskom na teren i izvršenim pregledom lokacije utvrđeno je da su tokom zemljanih, odnosno iskopnih radova pronađene dve artiljerijske granate kalibra 105 milimetara, koje su se nalazile u zemlji.

Kragujevac - pronađene dve artiljerijske granate Foto: UVS Kragujevac

Imajući u vidu potencijalnu opasnost koju ovakva sredstva predstavljaju po bezbednost građana i okolnih objekata, pripadnici tima su, uz primenu propisanih bezbednosnih procedura, izvršili njihovo bezbedno preuzimanje i transport do odgovarajućeg skladišnog prostora. U narednom periodu sredstva će biti uništena na za to predviđenoj lokaciji, u skladu sa propisanim procedurama, navodi se u saopštenju UVS.

Oglasio se načenik Uprave za vanredne situacije

Načelnik Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu, Zoran Kočović istakao je da je brza reakcija nadležnih službi i pravilno postupanje u ovakvim situacijama od izuzetnog značaja za očuvanje bezbednosti građana.

Kragujevac - pronađene dve artiljerijske granate Foto: UVS Kragujevac

- Zahvaljujući blagovremenoj dojavi i brzoj reakciji naših pripadnika, pronađena neeksplodirana ubojna sredstva bezbedno su preuzeta i uklonjena sa lokacije na kojoj su pronađena. Posebno je važno da građani, ali i izvođači građevinskih i zemljanih radova, budu svesni opasnosti koju predstavljaju neeksplodirana ubojna sredstva, bez obzira na njihovu starost, izgled ili stanje u kom se nalaze. Bezbednost ljudi uvek je na prvom mestu, zbog čega je neophodno da se u ovakvim situacijama postupa isključivo u skladu sa uputstvima nadležnih službi - naglasio je Kočović.

Kragujevac - pronađene dve artiljerijske granate Foto: UVS Kragujevac

Kragujevac - pronađene dve artiljerijske granate Foto: UVS Kragujevac

Uprava za vanredne situacije u Kragujevcu upućuje apel svim građanima, a posebno izvođačima građevinskih i zemljanih radova, da u slučaju pronalaska neeksplodiranih ubojnih sredstava ili eksplozivnih ostataka rata, ni pod kojim uslovima ne pokušavaju da ih pomeraju, dodiruju, rasklapaju ili samostalno uklanjaju.

Neophodno je:

Ne dodirivati i ne pomerati pronađeno sredstvo.

Ne udarati ga, ne zagrevati i ne pokušavati njegovo čišćenje ili rasklapanje.

Udaljiti se sa mesta pronalaska i onemogućiti pristup drugim licima, ukoliko je to moguće bez izlaganja opasnosti.

Odmah obavestiti Operativni centar Ministarstva unutrašnjih poslova na broj 1985 ili najbližu policijsku stanicu.

Sačekati dolazak nadležnih službi i postupati isključivo po njihovim uputstvima.

Uprava za vanredne situacije u Kragujevcu podseća da i sredstva koja su decenijama bila u zemlji mogu biti izuzetno opasna i da njihovo nestručno pomeranje ili aktiviranje može dovesti do tragičnih posledica. Pravovremena dojava i odgovorno ponašanje svakog pojedinca najvažniji su koraci u sprečavanju nesreća i zaštiti ljudskih života.