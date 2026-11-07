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Posle vesti o smrti mlade žene, koja je u četvrtom mesecu trudnoće preminula 3. novembra, javno se oglasio i njen suprug.

Želeo je da kaže da su lekari i medicinsko osoblje učinili sve što su mogli da joj spasu život i da zamoli da se, zbog tragedije koja je zadesila njegovu porodicu, niko ne izlaže neosnovanim optužbama.

"Ekipa Hitne pomoći stigla je za svega pet minuta. Bio sam uz nju sve vreme. Doktori su dali sve od sebe i nema ko za šta da se krivi", naveo je suprug preminule.

Dodao je da ga posebno pogađaju komentari u kojima se, bez poznavanja okolnosti, odgovornost pripisuje lekarima.

"Samo ne želim da se neko napada bez ikakvog razloga", poručio je.

Prema njegovim rečima, reanimacija je trajala približno tri sata, računajući pokušaje pružanja pomoći pre dolaska u bolnicu i u samoj zdravstvenoj ustanovi.

Ilustracija Foto: RINA

"Bio sam ispred sale i pola Hitne pomoći i hirurgije je bilo za mene tu van svoje smene. I lekari koji su bili u sali jednostavno nisu želeli da odustanu", naveo je.

O tome koliko mu je značilo njihovo angažovanje govori i činjenica da su, prema njegovim rečima, među lekarima koji su pokušavali da spasu njegovu suprugu bili i ljudi koje njihova porodica odranije poznaje.

"Pola tih lekara su prijatelji moji i moje pokojne supruge", napisao je.

Otkrio je i jedan detalj iz porodične prošlosti, koji njegovoj poruci daje posebnu težinu. Pre dve godine, tokom prethodne trudnoće, isti zdravstveni radnici, kako kaže, spasli su život njegovoj supruzi i njihovom detetu.

Zato sada, iako je izgubio suprugu, ne želi da se na ljude koji su pokušavali da joj pomognu svaljuje krivica bez utvrđenih činjenica.

U Opštoj bolnici "Studenica" ranije je potvrđeno da je mlada žena 3. novembra dovezena bez znakova života, uz mere reanimacije koje je započela ekipa Hitne medicinske pomoći. U bolnici je reanimacija nastavljena, ali nije dala rezultat. Vršilac dužnosti direktora bolnice Mirjana Krčevinac saopštila je da su preduzete propisane procedure i da je naložena kontrola kvaliteta stručnog rada.

Suprug preminule žene smatra da sprovođenje takve kontrole ne treba unapred tumačiti kao potvrdu da je neko pogrešio.