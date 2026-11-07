Društvo
49 pomilovanih: Gde se susreću, ili sudaraju, pravda i etika? Današnji Puls Srbije vikend, od 12.10
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U današnjoj trosatnoj emisiji „Puls Srbije vikend“, kroz najaktuelnije teme, uz analitički pristup, sa gostima u studiju i dopisnicima sa terena, vodi vas Kruna Una Mitrović. Bez zadrške otvaramo sve teme, nalazeći prave sagovornike za svaku od njih.
U današnjem “Pulsu Srbije vikend” o temama:
49 pomilovanih: gde se susreću – ili sudaraju – pravda i etika?
Da li je Ukrajina na ivici građanskog rata?
Najbogatije Srpkinje – koji trikovi su im pomogli da se dobro udaju?
Gledajte “Puls Srbije vikend” i Kruna Una Mitrović danas u 12.10 i osetite kako Srbija “pulsira” ovog vikenda.