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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski oprostila se danas od Milje Zečević.

Milja Zečević, kojoj su u martu 1992. godine u Sijekovcu kod Broda zločinci pred očima ubili supruga i tri sina, preminula je jutros u 95. godini.

Reči ministarke Stamenkovski prenosimo u celosti:

Napustila nas je Milja Zečević. Otišla je svojim sinovima, Milanu, Petru i Vasi, svojim trima jabukama, koje su joj surovo otrgnute iz naručja u dvorištu rodne kuće u Sijekovcu, pre nego što je rat u BiH i počeo.

Starice majko, čitav život nosila si tugu za svojim sinovima i suprugom, ali si ostala uspravna, kao živi svedok jedne velike tragedije i opomena svima nama da se takvo stradanje nikada i nikome ne ponovi.

Zauvek ću pamtiti naš susret u tvom domu, kada sam ti uručila priznanje „Milunka Savić“ i povelju zahvalnosti za žrtvu koju je tvoja porodica podnela za Republiku Srpsku. Tvoje ruke, koje su nekada grlile trojicu sinova, primile su to priznanje, ali nijedno priznanje ovoga sveta nije moglo nadoknaditi ono što ti je oduzeto.

Danas želim da verujem da si konačno pronašla mir, tamo gde te čekaju tvoji Milan, Petar i Vaso. Da si ih ponovo zagrlila i da više nema rastanaka, suza i bola.

Počivaj u miru, majko Miljo. Tvoja žrtva, tvoja tuga i imena tvojih sinova nikada ne smeju biti zaboravljeni.