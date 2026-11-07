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Ministarstvo unutrašnjih poslova je, povodom opasnih izazova koji se šire društvenim mrežama, apelovalo na roditelje da budu upoznati sa digitalnim navikama svoje dece, a na decu i mlade da ne prihvataju izazove koji mogu ugroziti njihovu bezbednost ili bezbednost drugih.

Kako je navedeno u saopštenju MUP-a, opasni izazovi koji se šire društvenim mrežama nisu bezazlena zabava, a u pojedinim slučajevima već su doveli do povređivanja dece, što upozorava na ozbiljnost tog problema.

- Nekoliko sekundi snimka, želja za lajkovima, dokazivanjem ili prihvatanjem u društvu ne mogu biti razlog da dete ugrozi svoje ili tuđe zdravlje. Nije hrabrost prihvatiti svaki izazov. Hrabrost je znati kada treba reći "ne" - navodi se.

Kako se dodaje, upravo zato je važno da deca prepoznaju rizik i ne podležu pritisku vršnjaka, ali i da znaju da uvek mogu da potraže pomoć i podršku odraslih.

Iz MUP-a navode da roditelji imaju važnu ulogu u prepoznavanju takvih pojava.

- Razgovor o sadržajima koje deca prate, izazovima koji su popularni među vršnjacima i pritiscima kojima su izložena na internetu može sprečiti da nepromišljena odluka dovede do ozbiljnih posledica. Lajkovi se zaborave. Posledice mogu da ostanu - naglašava se.

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na roditelje da budu upoznati sa digitalnim navikama svoje dece, a na decu i mlade da ne prihvataju izazove koji mogu ugroziti njihovu bezbednost ili bezbednost drugih.

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