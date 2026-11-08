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Da li činjenica da je muškarac već u braku povećava njegovu privlačnost? Istraživanja pokazuju da pojedine slobodne žene zauzete muškarce doživljavaju kao pouzdanije i poželjnije partnere, dok druge privlače uzbuđenje, strast i odnos koji ne podrazumeva svakodnevne obaveze.

Obično pretpostavljamo da će slobodni ljudi koji žele ljubav tražiti partnere među onima koji takođe nisu u vezi, čime povećavaju šanse za uspostavljanje trajnog odnosa. Međutim, istraživanja ukazuju na suprotno: mnogim slobodnim ženama oženjeni muškarci privlačniji su od neoženjenih.

U jednom istraživanju, čak 90 odsto slobodnih žena pokazalo je interesovanje za muškarca za kojeg su verovale da je zauzet, dok je samo pet odsto bilo zainteresovano kada su mislile da je slobodan.

U deset svetskih regiona, 57 odsto muškaraca i 35 odsto žena navelo je da je pokušalo da privuče osobu koja je već u ozbiljnoj vezi, odnosno da preotme tuđeg partnera.

S obzirom na to da danas postoji veliki broj potencijalnih partnera, rasprostranjenost ovakvog ponašanja deluje iznenađujuće.

Razlozi zbog kojih slobodne žene nastoje da započnu vezu sa oženjenim muškarcima psiholozi su svrstali u tri široke kategorije.

1. Percepcija kvaliteta oženjenog muškarca: "Svi dobri muškarci su već zauzeti"

Oženjeni muškarci ostavljaju utisak da poseduju poželjne osobine koje manje uspešnim slobodnim muškarcima možda nedostaju. Njihov bračni status ukazuje na to da ih je druga žena već procenila i izabrala, što predstavlja svojevrsnu društvenu potvrdu njihove vrednosti.

Za neke slobodne žene to je pokazatelj pouzdanosti, sposobnosti za održavanje partnerskog odnosa i emocionalne dostupnosti.

Istraživanja pokazuju da pokušaji preotimanja partnera mogu da umanje privlačnost osobe sa kojom je neko trenutno u vezi, a istovremeno povećaju privlačnost potencijalnih alternativnih partnera.

Oženjeni muškarci, upravo zato što ih je neko već izabrao, doživljavaju se kao kvalitetniji partneri koji mogu odmah da pruže emocionalnu i materijalnu podršku.

2. Priroda odnosa: Romantična veza sa jasnim granicama

Mnogi ljudi idealizuju romantičnu ljubav, onakvu kakva se slavi u filmovima, romanima i popularnim pesmama ("Učinio si moj život potpunim"). Ipak, ostvarivanje takvog ideala je retkost.

Nasuprot tome, vanbračne afere pružaju mogućnost romantičnog odnosa koji je vremenski i emocionalno ograničen.

Takva veza po svojoj prirodi ima određene granice, odvojena je od drugih aspekata života i podrazumeva manje obaveza. Slobodne žene mogu da uživaju u partnerskom odnosu bez tereta dugoročnog planiranja, kućnih obaveza ili stalnog emocionalnog angažovanja.

Neke slobodne žene traže nešto između veze za jednu noć i ozbiljnog partnerskog odnosa – intimnost bez ograničenja i obaveza koje nameće svakodnevni zajednički život.

3. Iskustvo slobodne žene: Potvrda sopstvene vrednosti, uzbuđenje i nadmetanje

Veze sa oženjenim muškarcima često pojačavaju strast i samopoštovanje. Ljudi neretko žele upravo ono što ne mogu da imaju.

Element "zabranjenog" stvara uzbuđenje, dok činjenica da je muškarac izabrao drugu ženu umesto svoje supruge može da pojača njen osećaj poželjnosti.

Takve žene možda žrtvuju bliskost ili svakodnevnu intimnost, ali zauzvrat dobijaju intenzitet: manje rutine, manje pregovaranja i dogovaranja, a više emocionalno nabijenih susreta.

Suparništvo sa suprugom može dodatno da podstakne uzbuđenje.

Praktične prednosti i stvarni nedostaci

Za neke slobodne osobe, afere sa oženjenim partnerima donose nekoliko praktičnih prednosti:

nezavisnost i fleksibilnost;

kontrolu nad stepenom emocionalnog uključivanja;

lakše dogovaranje susreta, bez velikog pritiska;

povremenu materijalnu pomoć;

manja očekivanja od partnerskog odnosa.

Za slobodne osobe kojima je važna samostalnost, ovakve veze mogu delovati jednostavnije za održavanje.

Ipak, nedostaci su značajni:

tajnovitost i emocionalna izolovanost;

ograničenja u ponašanju i svakodnevnom životu;

bol zbog saznanja da partner daje prednost nekom drugom;

obmana kao temelj partnerskog odnosa;

male šanse za zajedničku budućnost;

iscrpljenost i mogući osećaj krivice.

Na kraju, ovakvi odnosi ograničavaju mogućnost uspostavljanja duboke intimnosti.

Da li slobodne žene žele seks, ljubav ili oboje?

Da li upuštanje u aferu znači odustajanje od trajne ljubavi?

Moguće je, imajući u vidu praktičnost, osećaj potvrde sopstvene vrednosti i strast koje ovakvi odnosi pružaju.

Međutim, romantični idealizam je u porastu.

Prema istraživanju Singles in America 2025, 73 odsto slobodnih osoba veruje da romantična ljubav može da traje zauvek, dok 62 odsto želi ozbiljnu, stabilnu i isključivu partnersku vezu.

Neke slobodne žene možda se potajno nadaju da će se afera vremenom razviti u nešto dublje. Oko 26 odsto slobodnih žena, kao i još veći procenat slobodnih muškaraca, navodi da je bilo u romantičnoj vezi sa osobom koja je u braku.

U hipotetičkim situacijama, oko 90 odsto slobodnih žena kaže da bi moglo da pokuša da započne vezu sa muškarcem koji nije slobodan.

Ipak, veze koje započinju preotimanjem tuđeg partnera obično karakterišu niži nivo zadovoljstva, posvećenosti i poverenja, kao i veći stepen ljubomore i neverstva.

Ukratko, iako su "Bitlsi" možda preterali tvrdnjom da je „ljubav sve što nam je potrebno“, ljubav i dalje ima ključnu ulogu u dugoročnom blagostanju i ispunjenom životu.

Ipak, mnoge slobodne osobe odlučuju se za veze sa partnerima koji su u braku jer im takvi odnosi pružaju strast, potvrdu sopstvene vrednosti i manje obaveza, uprkos tajnovitosti i emocionalnim ograničenjima.

Čak i kada je početni cilj "seks bez obaveza", intenzitet takvog odnosa može da zamagli granice i otvori put ka dubljim emocionalnim željama i potrebama.