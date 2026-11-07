NOĆAS LEDENI MINUS I MRAZ, A ONDA POTPUNI ŠOK! Za vikend stižu kiša i košava, a od srede PROLEĆNIH 24 STEPENA! Evo gde će najviše pržiti!
- Noć pred nama biće vedra, ali veoma hladna, a u nedelju ujutro očekuju se mraz i magla, uz minimalnu temperaturu od -5 do 3°C.
- Tokom dana biće pretežno sunčano i toplije, do 14°C, ali će sa zapada stizati oblačnost i pojačan jugoistočni vetar.
- Uveče i tokom noći stiže jače naoblačenje sa Jadrana i kiša, a sedmica će biti promenljiva, uz toplije vreme od srede i novo zahlađenje posle toga.
Veče i noć pred nama biće vedri, ali se očekuje veoma hladno vreme, dok nas sutra, tačnije u nedelju ujutro čeka vedro vreme — u većini predela mraz, a u dolinama i kotlinama i magla.
Minimalna jutarnja temperatura biće od -5 do 3°C, u Beogradu 2°C, a na obodu grada -2°C.
Tokom dana pretežno sunčano i toplije, temperatura od 10 do 14, u Beogradu do 12°C.
Tokom dana sa zapada i jugozapada se očekuje povećanje oblačnosti, koje će se prema kraju dana širiti prema ostalim delovima Srbije. Duvaće jugoistočni vetar, u košavskom području pojačan, a u Podunvalju i u Braničevskom okrugu i jak.
U toku večeri i noći u jugozapadnim i zapadnim, a u ponedeljak ujutro i u ostalim delovima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa Jadrana, povremeno sa kišom.
Dakle, tokom večeri kiša će tokom večeri prvo početi da pada u Podrinju i na jugozapadu Srbije, a tokom noći kišna zona širiće se preko zapadne Srbije ka ostalim predelima.
Ovo će biti uvod u veoma promenljivu sedmicu pred nama. Očekuju se česta prolazna naoblačenja sa kišom.
Od srede će bitti i osetno toplije, a maksimalna temperatura biće u četvrtak lokalno i do 24°C. Najtoplije usled fenskog efekta biće u Podrinju. Potom sledi zahlađenje.
Kurir.rs/Telegraf