Slušaj vest

Veče i noć pred nama biće vedri, ali se očekuje veoma hladno vreme, dok nas sutra, tačnije u nedelju ujutro čeka vedro vreme — u većini predela mraz, a u dolinama i kotlinama i magla.

Minimalna jutarnja temperatura biće od -5 do 3°C, u Beogradu 2°C, a na obodu grada -2°C.

Tokom dana pretežno sunčano i toplije, temperatura od 10 do 14, u Beogradu do 12°C.

Tokom dana sa zapada i jugozapada se očekuje povećanje oblačnosti, koje će se prema kraju dana širiti prema ostalim delovima Srbije. Duvaće jugoistočni vetar, u košavskom području pojačan, a u Podunvalju i u Braničevskom okrugu i jak.

U toku večeri i noći u jugozapadnim i zapadnim, a u ponedeljak ujutro i u ostalim delovima Srbije očekuje se jače naoblačenje sa Jadrana, povremeno sa kišom.

Dakle, tokom večeri kiša će tokom večeri prvo početi da pada u Podrinju i na jugozapadu Srbije, a tokom noći kišna zona širiće se preko zapadne Srbije ka ostalim predelima.

Ovo će biti uvod u veoma promenljivu sedmicu pred nama. Očekuju se česta prolazna naoblačenja sa kišom.

Od srede će bitti i osetno toplije, a maksimalna temperatura biće u četvrtak lokalno i do 24°C. Najtoplije usled fenskog efekta biće u Podrinju. Potom sledi zahlađenje.