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Kamioni na izlaz iz zemlje čekaju sat vremena na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom, saopštili su "Putevi Srbije".

Podaci granične policije dobijeni u 17 časova ukazuju na to da na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja ni za jednu kategoriju vozila, isto kao ni na naplatnim rampama duž autoputeva u Srbiji.

"Putevi Srbije navode da će na deonici Bagremovo - Bečej do 15. novembra biti obustavljen saobraćaj zbog popravke kolovoza.

Saobraćaj će se preusmeravati, od Bečeja ka Srbobranu, od Srbobrana ka Bačkoj Topoli i na kraju od Bačke Topole do Bagremova.

Kurir.rs/Beta

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